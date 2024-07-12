Косово – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 июля в 19:00 матч 5-го тура квалификации женского Евро-2025
Женская сборная Украины проводит выездной матч 5-го тура группового этапа отбора к Евро-2025 против команды Косово.
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Поединок Косово – Украина состоится 12 июля в Приштине на местном стадионе имени Фадила Вокрри, начало – в 19:00 по киевскому времени.
Турнирное положение
Матч 6-го тура Украина – Хорватия буден сыгран 16 июля в Скопье, столице Северной Македонии, на стадионе тренировочного центра местной федерации футбола, начало – в 20:00 по киевскому времени.
Состав женской сборной Украины
Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Колос» Ковалевка), Екатерина Боклач («Марсель», Франция).
Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все – «Ворскла» Полтава), Ольга Басанская, Леся Ольхова (обе – «Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Фомгет», Турция).
Полузащитники: Надежда Кунина, Вероника Андрухив, Даяна Семкив (все – «Колос» Ковалевка), Яна Калинина («Ворскла» Полтава), Елизавета Молодюк, Тамила Химич, Дарья Апанащенко, Анна Петрик (все – «Металлист 1925» Харьков) , Яна Малахова («Мура Нона», Словения), Николь Козлова («Глазго Сити», Шотландия).
Нападающие: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Ницца», Франция).
Косово – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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