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Чемпионат Европы
12 июля 2024, 06:51 | Обновлено 12 июля 2024, 07:31
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Косово – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 июля в 19:00 матч 5-го тура квалификации женского Евро-2025

12 июля 2024, 06:51 | Обновлено 12 июля 2024, 07:31
320
0
Косово – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

Женская сборная Украины проводит выездной матч 5-го тура группового этапа отбора к Евро-2025 против команды Косово.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок Косово – Украина состоится 12 июля в Приштине на местном стадионе имени Фадила Вокрри, начало – в 19:00 по киевскому времени.

Турнирное положение

Матч 6-го тура Украина – Хорватия буден сыгран 16 июля в Скопье, столице Северной Македонии, на стадионе тренировочного центра местной федерации футбола, начало – в 20:00 по киевскому времени.

Состав женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Колос» Ковалевка), Екатерина Боклач («Марсель», Франция).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все – «Ворскла» Полтава), Ольга Басанская, Леся Ольхова (обе – «Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Фомгет», Турция).

Полузащитники: Надежда Кунина, Вероника Андрухив, Даяна Семкив (все – «Колос» Ковалевка), Яна Калинина («Ворскла» Полтава), Елизавета Молодюк, Тамила Химич, Дарья Апанащенко, Анна Петрик (все – «Металлист 1925» Харьков) , Яна Малахова («Мура Нона», Словения), Николь Козлова («Глазго Сити», Шотландия).

Нападающие: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Ницца», Франция).

Косово – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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