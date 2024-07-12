ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку накануне матча с Косово

В польском Ряшеве идет подготовка национальной женской сборной Украины к двум матчам группового этапа отбора Евро-2025.

Сборная Украины выступает в группе В4 вместе с командами Уэльса, Хорватии и Косово.

Первый из двух запланированных поединков, Косово - Украина, состоится 12 июля в Приштине на местном стадионе имени Фадила Вокрри. Время начала – в 19:00 по киевскому времени.

Матч Украина – Хорватия команды сыграют 16 июля в столице Северной Македонии, Скопье на стадионе тренировочного центра местной федерации футбола. Время начала – в 20:00 по киевскому времени.

Турнирное положение

Состав женской сборной Украины

Вратари: Екатерина Самсон («Ворскла» Полтава), Дарья Келюшик («Колос» Ковалевка), Екатерина Боклач («Марсель», Франция).

Защитники: Екатерина Корсун, Яна Котик, Ирина Подольская, Марина Шайнюк (все – «Ворскла» Полтава), Ольга Басанская, Леся Ольхова (обе – «Металлист 1925» Харьков), Любовь Шматко («Фомгет», Турция).

Полузащитники: Надежда Кунина, Вероника Андрухив, Даяна Семкив (все – «Колос» Ковалевка), Яна Калинина («Ворскла» Полтава), Елизавета Молодюк, Тамила Химич, Дарья Апанащенко, Анна Петрик (все – «Металлист 1925» Харьков) , Яна Малахова («Мура Нона», Словения), Николь Козлова («Глазго Сити», Шотландия).

Нападающие: Роксолана Кравчук («Ворскла» Полтава), Ольга Овдийчук («Фомгет», Турция), Инна Глущенко («Ницца», Франция).

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