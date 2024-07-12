Черноморец забил три мяча в ворота Реала Фармы, но и пропустил столько же

Товарищеский матч между командами Черноморец и Реал Фарма завершился вничью (3:3)

В первом тайме «моряки» полностью обыграли «фармацевтов». Открыл счет Пшеничнюк, который после подачи почти от лицевой линии штрафного удара протолкнул мяч в ворота (1:0). Васильев метко выстрелил метров с 19 в нижний угол (2:0). Присяжнюку удался классный удар с линии штрафной (3:0).

Во втором тайме у Черноморца на поле вышли юные футболисты команды U-19 и Реал Фарма сумел сравнять счет (3:3).

Товарищеский матч

11 июля 2024. Совиньон (Одесса). Стадион УТБ Черноморец. 35 градусов, солнечно.

18:00. Черноморец Одесса – Реал Фарма Одесса – 3:3 (3:0)

Голы: Пшеничнюк, 14, Васильев, 27, Присяжнюк, 41 – Щербак, 53, Барсуков, 55 (пен), Гранчар, 80.

Незабитый пенальти: Ратушняк, 83 (сэйв).

Черноморец (1-й тайм): 1 Рудько, 4 игрок на просмотре, 22 Арсич, 3 Ермаков, 32 Марков, 27 Васильев, 8 Шпорн, 10 Присяжнюк, 33 Пшеничнюк, 77 Штогрин (капитан), 70 игрок на просмотре

Черноморец (2-й тайм): 71 Вичный, 17 Ярмола, 2 Пилипенко, 23 Ходак, 18 Давыдов, 9 Фатьянов, 6 Веник, 7 Ратушняк (5 Т. Григорчук, 85), 39 Алиев, 79 Каптенко, 5 Т. Григорчук (13 Евдокименко, 70).

Тренер – Анатолий Диденко.

Предупреждение: Пилипенко, 90 – Барсуков, 59.

Арбитры – Виталий Чекита, Максим Катющев (Одесса), Станислав Марулин (Новая Каховка)