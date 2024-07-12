Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморец забил три мяча в ворота Реала Фармы, но и пропустил столько же
Товарищеские матчи
Черноморец
11.07.2024 18:00 – FT 3 : 3
Реал Фарма
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 05:36 | Обновлено 12 июля 2024, 06:21
43
0

Черноморец забил три мяча в ворота Реала Фармы, но и пропустил столько же

Товарищеский матч на базе моряков завершился вничью

12 июля 2024, 05:36 | Обновлено 12 июля 2024, 06:21
43
0
Черноморец забил три мяча в ворота Реала Фармы, но и пропустил столько же
ФК Черноморец

Товарищеский матч между командами Черноморец и Реал Фарма завершился вничью (3:3)

В первом тайме «моряки» полностью обыграли «фармацевтов». Открыл счет Пшеничнюк, который после подачи почти от лицевой линии штрафного удара протолкнул мяч в ворота (1:0). Васильев метко выстрелил метров с 19 в нижний угол (2:0). Присяжнюку удался классный удар с линии штрафной (3:0).

Во втором тайме у Черноморца на поле вышли юные футболисты команды U-19 и Реал Фарма сумел сравнять счет (3:3).

Товарищеский матч

11 июля 2024. Совиньон (Одесса). Стадион УТБ Черноморец. 35 градусов, солнечно.

18:00. Черноморец Одесса – Реал Фарма Одесса – 3:3 (3:0)

Голы: Пшеничнюк, 14, Васильев, 27, Присяжнюк, 41 – Щербак, 53, Барсуков, 55 (пен), Гранчар, 80.

Незабитый пенальти: Ратушняк, 83 (сэйв).

Черноморец (1-й тайм): 1 Рудько, 4 игрок на просмотре, 22 Арсич, 3 Ермаков, 32 Марков, 27 Васильев, 8 Шпорн, 10 Присяжнюк, 33 Пшеничнюк, 77 Штогрин (капитан), 70 игрок на просмотре

Черноморец (2-й тайм): 71 Вичный, 17 Ярмола, 2 Пилипенко, 23 Ходак, 18 Давыдов, 9 Фатьянов, 6 Веник, 7 Ратушняк (5 Т. Григорчук, 85), 39 Алиев, 79 Каптенко, 5 Т. Григорчук (13 Евдокименко, 70).

Тренер – Анатолий Диденко.

Предупреждение: Пилипенко, 90 – Барсуков, 59.

Арбитры – Виталий Чекита, Максим Катющев (Одесса), Станислав Марулин (Новая Каховка)

По теме:
ПЯТЕНКО: «Настраиваем игроков сборной только на максимальный результат»
Игроки какой команды УПЛ чаще всех пытались обвести соперника
Скала и Прикарпатье разошлись миром в летнем спарринге
Черноморец Одесса Реал Фарма Одесса товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы Александр Васильев Артем Присяжнюк
Николай Степанюк Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале
Футбол | 11 июля 2024, 23:45 1
Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале
Лунин сделал заявление относительно своего будущего в Реале

Андрей намекнул, что может перейти в другой клуб

Битва за трофей. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024
Футбол | 11 июля 2024, 06:23 18
Битва за трофей. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024
Битва за трофей. Определена финальная пара чемпионата Европы 2024

В решающем матче 14 июля в Берлине сыграют Испания и Англия

В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
Футбол | 11.07.2024, 10:50
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
Челси хочет обменять игрока на звезду сборной Украины. Известны детали
Футбол | 12.07.2024, 01:55
Челси хочет обменять игрока на звезду сборной Украины. Известны детали
Челси хочет обменять игрока на звезду сборной Украины. Известны детали
Ярославский объявлен в розыск на россии
Футбол | 11.07.2024, 08:54
Ярославский объявлен в розыск на россии
Ярославский объявлен в розыск на россии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик рассказал, сможет ли Дюбуа достичь уровня Джошуа
Усик рассказал, сможет ли Дюбуа достичь уровня Джошуа
10.07.2024, 01:48
Бокс
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
10.07.2024, 00:59 3
Футбол
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
10.07.2024, 20:58 2
Теннис
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
10.07.2024, 06:53 6
Футбол
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
10.07.2024, 20:21 12
Футбол
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
11.07.2024, 00:47
Футбол
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
11.07.2024, 04:29 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем