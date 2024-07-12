Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПЯТЕНКО: «Настраиваем игроков сборной только на максимальный результат»
Чемпионат Европы
12 июля 2024, 04:59 | Обновлено 12 июля 2024, 05:39
116
0

ПЯТЕНКО: «Настраиваем игроков сборной только на максимальный результат»

Женская сборная Украины проведет матчи отбора к ЧЕ с Косово и Хорватией

12 июля 2024, 04:59 | Обновлено 12 июля 2024, 05:39
116
0
ПЯТЕНКО: «Настраиваем игроков сборной только на максимальный результат»
УАФ. Владимир Пятенко

Национальная женская сборная Украины завершила тренировочный сбор в польском Жешуве перед двумя заключительными поединками группового этапа отбора Евро-2025.

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о последних новостях из расположения команды:

– Все, что планировали сделать в Жешуве, сделали. Важно, что обошлось без травм, были, правда, простудные заболевания, однако есть время на восстановление.

– На сбор в Польшу вызвали всех сильнейших?

– К сожалению, из-за повреждений нам не смогут помочь Виктория Гирин, Ирина Майбородина и Натия Панцулая. Однако на этой неделе может состояться дебют в главной команде страны Леси Ольховой. Кстати, ее вызвали и на предварительный сбор, но тогда ей помешала травма. Теперь у харьковчанки со здоровьем все хорошо.

– 12 июля ваши подопечные проведут гостевой поединок со сборной Косово.

– 10 июля из Кракова транзитом через Вену мы отправились в Скопье, столицу Северной Македонии, где проводим две тренировки. А уже в день поединка автобусом преодолеем около 100 км до Приштины – места встречи с косоварками. Затем снова вернемся в Скопье, где 16 июля сыграем с хорватками.

– По манере игры наши ближайшие соперницы чем-то схожи?

– Да, в большинстве своем они действуют от обороны, жесткие в отборе, часто берут на вооружение тактику мелкого фола. Неудобные оппоненты. Будем стараться благодаря быстрому переходу из обороны в атаку, вертикальным передачам, активности на флангах склонить чашу весов на свою сторону.

– Это позволит гарантировать себе продолжение прописки в Лиге В.

– Пока еще есть шансы даже на получение первого места в группе. Потому буду настраивать подопечных только на максимальный результат.

Первый из двух запланированных поединков, Косово – Украина, состоится 12 июля в Приштине на местном стадионе имени Фадила Вокрри. Время начала – в 19:00 по киевскому времени.

Матч Украина – Хорватия команды сыграют 16 июля в столице Северной Македонии, Скопье на стадионе тренировочного центра местной федерации футбола. Время начала – в 20:00 по киевскому времени.

По теме:
Черноморец забил три мяча в ворота Реала Фармы, но и пропустил столько же
Скала и Прикарпатье разошлись миром в летнем спарринге
ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку накануне матча с Косово
женская сборная Украины по футболу Владимир Пятенко учебно-тренировочные сборы женская сборная Хорватии по футболу Украина - Хорватия Косово - Украина женская сборная Косова по футболу чемпионат Европы по футболу среди женщин
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Футбол | 11 июля 2024, 15:34 43
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту

Правила будут существенно отличаться от прошлых «мундиалей»

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 11 июля 2024, 07:07 23
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
Футбол | 11.07.2024, 20:56
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
ВИДЕО. Пушич пояснил причины поражения Шахтера в матче с Бачка-Топола
Футбол | 12.07.2024, 01:43
ВИДЕО. Пушич пояснил причины поражения Шахтера в матче с Бачка-Топола
ВИДЕО. Пушич пояснил причины поражения Шахтера в матче с Бачка-Топола
Игорь Когут тренируется во Львове, но не в Карпатах
Футбол | 11.07.2024, 23:43
Игорь Когут тренируется во Львове, но не в Карпатах
Игорь Когут тренируется во Львове, но не в Карпатах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
10.07.2024, 16:48 6
Теннис
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
11.07.2024, 00:47
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего боксера всех времен
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего боксера всех времен
10.07.2024, 07:22
Бокс
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
10.07.2024, 19:33 7
Футбол
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
11.07.2024, 04:38 2
Футбол
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
10.07.2024, 06:53 6
Футбол
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
10.07.2024, 20:21 12
Футбол
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
10.07.2024, 00:59 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем