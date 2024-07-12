ПЯТЕНКО: «Настраиваем игроков сборной только на максимальный результат»

Национальная женская сборная Украины завершила тренировочный сбор в польском Жешуве перед двумя заключительными поединками группового этапа отбора Евро-2025.

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о последних новостях из расположения команды:

– Все, что планировали сделать в Жешуве, сделали. Важно, что обошлось без травм, были, правда, простудные заболевания, однако есть время на восстановление.

– На сбор в Польшу вызвали всех сильнейших?

– К сожалению, из-за повреждений нам не смогут помочь Виктория Гирин, Ирина Майбородина и Натия Панцулая. Однако на этой неделе может состояться дебют в главной команде страны Леси Ольховой. Кстати, ее вызвали и на предварительный сбор, но тогда ей помешала травма. Теперь у харьковчанки со здоровьем все хорошо.

– 12 июля ваши подопечные проведут гостевой поединок со сборной Косово.

– 10 июля из Кракова транзитом через Вену мы отправились в Скопье, столицу Северной Македонии, где проводим две тренировки. А уже в день поединка автобусом преодолеем около 100 км до Приштины – места встречи с косоварками. Затем снова вернемся в Скопье, где 16 июля сыграем с хорватками.

– По манере игры наши ближайшие соперницы чем-то схожи?

– Да, в большинстве своем они действуют от обороны, жесткие в отборе, часто берут на вооружение тактику мелкого фола. Неудобные оппоненты. Будем стараться благодаря быстрому переходу из обороны в атаку, вертикальным передачам, активности на флангах склонить чашу весов на свою сторону.

– Это позволит гарантировать себе продолжение прописки в Лиге В.

– Пока еще есть шансы даже на получение первого места в группе. Потому буду настраивать подопечных только на максимальный результат.

Первый из двух запланированных поединков, Косово – Украина, состоится 12 июля в Приштине на местном стадионе имени Фадила Вокрри. Время начала – в 19:00 по киевскому времени.

Матч Украина – Хорватия команды сыграют 16 июля в столице Северной Македонии, Скопье на стадионе тренировочного центра местной федерации футбола. Время начала – в 20:00 по киевскому времени.