Женская сборная Украины удерживает 3-е место в рейтинге по пляжному футболу

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских и женских сборных по бичсокеру.

Как сообщает официальный сайт BSWW, мужская сборная Украины находится на 20-й позиции с 841,75 балла, отставая от Уругвая на 70,5 очка. По сравнению с предыдущим рейтингом сине-желтые опустились на одну строчку, пропустив вперед Уругвай.

Женская сборная Украины по пляжному футболу согласно июльскому реестру занимает в мировом рейтинге BSWW третью строчку, уступая лишь Испании и Англии. Украина имеет в активе 787,5 балла и отстает от Англии на 128,75 очка. Ее позиция по сравнению с прошлым рейтингом не изменилась.

Рейтинг BSWW (мужчины)

1. Бразилия – 4102,0

2. Италия – 3077,5

3. Португалия – 2645,75

4. Испания – 2283,0

5. Иран – 2199,25

6. Япония – 1929,75

7. Беларусь – 1822,25

8. ОАЭ – 1790,75

9. Швейцария – 1752,25

10.Парагвай – 1674,5

20 Украина – 841,75

Рейтинг BSWW (женщины)