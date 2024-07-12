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Пляжный футбол
12 июля 2024, 03:31 | Обновлено 12 июля 2024, 04:05
29
0

Женская сборная Украины удерживает 3-е место в рейтинге по пляжному футболу

Мужская сборная Украины опустилась на 1 строчку и находится на 20-й позиции

12 июля 2024, 03:31 | Обновлено 12 июля 2024, 04:05
29
0
Женская сборная Украины удерживает 3-е место в рейтинге по пляжному футболу
АПФУ

Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) обновила рейтинг мужских и женских сборных по бичсокеру.

Как сообщает официальный сайт BSWW, мужская сборная Украины находится на 20-й позиции с 841,75 балла, отставая от Уругвая на 70,5 очка. По сравнению с предыдущим рейтингом сине-желтые опустились на одну строчку, пропустив вперед Уругвай.

Женская сборная Украины по пляжному футболу согласно июльскому реестру занимает в мировом рейтинге BSWW третью строчку, уступая лишь Испании и Англии. Украина имеет в активе 787,5 балла и отстает от Англии на 128,75 очка. Ее позиция по сравнению с прошлым рейтингом не изменилась.

Рейтинг BSWW (мужчины)

  • 1. Бразилия – 4102,0
  • 2. Италия – 3077,5
  • 3. Португалия – 2645,75
  • 4. Испания – 2283,0
  • 5. Иран – 2199,25
  • 6. Япония – 1929,75
  • 7. Беларусь – 1822,25
  • 8. ОАЭ – 1790,75
  • 9. Швейцария – 1752,25
  • 10.Парагвай – 1674,5
  • 20 Украина – 841,75

Рейтинг BSWW (женщины)

  • 1. Испания – 1725,0
  • 2. Англия – 916,25
  • 3. Украина – 787,5
  • 4. Португалия – 772,5
  • 5. Чехия – 638,5
  • 6. Италия – 575,0
  • 7. США – 565,75
  • 8. Бразилия – 535,0
  • 9. Польша – 366,75
  • 10. Сальвадор – 335,0
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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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