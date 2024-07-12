Во Франции в спортивном комплексе Plaine des Sports аквитанского городка Сен-Поль-ле-Дакс продолжается подготовка сборной Украины U-23 к футбольному турниру летних Олимпийских игр 2024.

Во время подготовки украинская команда проведет два спарринга. Первый товарищеский поединок против олимпийской сборной Египта команда Руслана Ротаня сыграет 14 июля на одном из полей Plaine des Sports.

Вторая игра против олимпийской сборной Парагвая состоится 18 июля также в аквитанском городке, Ажетмо, на стадионе «Алан Лансамен». Скорректировано время обоих матчей: они начнутся в 19:00 по киевскому времени (в 18:00 по местному времени).

У сборной Украины – оппоненты по группе В: Аргентина, Марокко и Ирак. Матчи квартета сине-желтые проведут 24, 27 и 30 июля.

ФОТО. Идет подготовка к Олимпиаде. Тренировка сборной Украины U-23