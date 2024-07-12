Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. ФОТО. Идет подготовка к Олимпиаде. Тренировка сборной Украины U-23
Футбол
12 июля 2024, 02:59 | Обновлено 12 июля 2024, 03:25
107
0

ФОТО. Идет подготовка к Олимпиаде. Тренировка сборной Украины U-23

Команда Руслана Ротань проведет спарринги с командами Египта и Парагвая

12 июля 2024, 02:59 | Обновлено 12 июля 2024, 03:25
107
0
ФОТО. Идет подготовка к Олимпиаде. Тренировка сборной Украины U-23
УАФ

Во Франции в спортивном комплексе Plaine des Sports аквитанского городка Сен-Поль-ле-Дакс продолжается подготовка сборной Украины U-23 к футбольному турниру летних Олимпийских игр 2024.

Во время подготовки украинская команда проведет два спарринга. Первый товарищеский поединок против олимпийской сборной Египта команда Руслана Ротаня сыграет 14 июля на одном из полей Plaine des Sports.

Вторая игра против олимпийской сборной Парагвая состоится 18 июля также в аквитанском городке, Ажетмо, на стадионе «Алан Лансамен». Скорректировано время обоих матчей: они начнутся в 19:00 по киевскому времени (в 18:00 по местному времени).

У сборной Украины – оппоненты по группе В: Аргентина, Марокко и Ирак. Матчи квартета сине-желтые проведут 24, 27 и 30 июля.

ФОТО. Идет подготовка к Олимпиаде. Тренировка сборной Украины U-23

По теме:
ФОТО. Женская сборная Украины провела тренировку накануне матча с Косово
Матч с 8 голами. ЮКСА в спарринге разгромила ФСК Мариуполь
ВИДЕО. Пушич пояснил причины поражения Шахтера в матче с Бачка-Топола
сборная Украины по футболу U-23 фото Руслан Ротань тренировка учебно-тренировочные сборы Олимпийские игры 2024 футбол на Олимпиаде
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РОТАНЬ: «Молодые игроки сделают все, чтобы достойно представлять страну»
Футбол | 10 июля 2024, 20:16 1
РОТАНЬ: «Молодые игроки сделают все, чтобы достойно представлять страну»
РОТАНЬ: «Молодые игроки сделают все, чтобы достойно представлять страну»

Главный тренер олимпийской сборной Украины ответил на несколько вопросов накануне ОИ

Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Футбол | 11 июля 2024, 04:38 2
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия

Главный тренер нидерландской команды недоволен решением рефери в первом тайме

Битва лучших! Список бомбардиров Евро-2024 перед финалом 
Футбол | 11.07.2024, 07:45
Битва лучших! Список бомбардиров Евро-2024 перед финалом 
Битва лучших! Список бомбардиров Евро-2024 перед финалом 
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Футбол | 11.07.2024, 15:34
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Сборники вернулись. Шахтер уступил Бачке-Тополе на тренировочных сборах
Футбол | 11.07.2024, 20:24
Сборники вернулись. Шахтер уступил Бачке-Тополе на тренировочных сборах
Сборники вернулись. Шахтер уступил Бачке-Тополе на тренировочных сборах
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
10.07.2024, 23:58 51
Футбол
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
10.07.2024, 20:58 2
Теннис
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
10.07.2024, 07:05 16
Футбол
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
10.07.2024, 06:53 6
Футбол
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
11.07.2024, 00:47
Футбол
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
10.07.2024, 00:59 3
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
11.07.2024, 07:07 23
Футбол
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
11.07.2024, 10:50 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем