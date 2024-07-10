Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Олимпийские игры
  3. Новости олимпийских игр
  4. ФОТО. Сборная Украины во Франции готовится к старту Олимпиады
Футбол
10 июля 2024, 14:49 | Обновлено 10 июля 2024, 14:51
787
0

ФОТО. Сборная Украины во Франции готовится к старту Олимпиады

До турнира команда проведет два контрольных матча

10 июля 2024, 14:49 | Обновлено 10 июля 2024, 14:51
787
0
ФОТО. Сборная Украины во Франции готовится к старту Олимпиады
УАФ

В понедельник, 8 июля, основная группа игроков олимпийской сборной Украины прибыла в аквитанский городок Сен-Поль-ле-Дакс, где в спортивном комплексе Plaine des Sports пройдет подготовка к Играм-2024.

9-го числа состоялась первая тренировка, 10-го и 11-го будет по два занятия, далее запланировано по одному. В лагере работают 19 игроков, ожидают только троих – Краснопира, Сыча и Батагова.

Кроме того, состоятся и два спарринга. Первый товарищеский поединок против олимпийской сборной Египта команда Руслана Ротаня проведет 14 июля (начало — в 18:30 по местному времени, 19:30 по Киеву) на одном из полей Plaine des Sports.

Вторая игра против олимпийской сборной Парагвая состоится 18 июля (начало — в 19:30 по Киеву) также в аквитанском городке, Ажетмо, на стадионе «Алан Лансамен».

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр), Кирилл Фесюн («Шахтер» Донецк), Георгий Ермаков («Александрия» Александрия).

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба – «Ворскла» Полтава), Александр Мартынюк («Александрия» Александрия), Алексей Сыч («Рух Львов), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса).

Полузащитники: Максим Хлань («Лехия», Польша), Валентин Рубчинский («Днепр-1» Днепр), Артем Шулянский («Александрия» Александрия), Максим Брагару, Николай Михайленко (оба – «Динамо» Киев), Владислав Велетень («Колос» Ковалевка), Олег Федор («Рух» Львов), Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько (все – «Шахтер» Донецк).

Нападающие: Игорь Краснопир («Рух» Львов), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

На Олимпиаде команда сыграет против Аргентины, Ирака и Марокко.

По теме:
Вратарь Украины U-23: «Ожидания от Олимпиады хорошие. Будем бороться»
Стало известно, сколько спортсменов Украину представят на Олимпиаде-2024
Президент НОК: «Ротань волнуется из-за состава сборной Украины»
Руслан Ротань Олимпийские игры 2024 сборная Украины по футболу U-23
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 10 июля 2024, 07:26 23
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу проходит в Германии с 14 июня по 14 июля

Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Теннис | 09 июля 2024, 17:15 6
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде

Донна Векич завершила сказку Лулу Сан

Борьба. Украина получила еще три лицензии на Олимпиаду-2024
Олимпийские игры | 08.07.2024, 21:02
Борьба. Украина получила еще три лицензии на Олимпиаду-2024
Борьба. Украина получила еще три лицензии на Олимпиаду-2024
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Футбол | 10.07.2024, 00:59
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Реал поставил жесткий ультиматум Лунину. У Андрея осталось немного времени
Футбол | 10.07.2024, 07:46
Реал поставил жесткий ультиматум Лунину. У Андрея осталось немного времени
Реал поставил жесткий ультиматум Лунину. У Андрея осталось немного времени
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«На него это повлияло». Диллиан Уайт дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
«На него это повлияло». Диллиан Уайт дал прогноз на реванш Усик – Фьюри
08.07.2024, 12:45
Бокс
Али Башир рассказал, стоило ли останавливать бой Кличко против Джошуа
Али Башир рассказал, стоило ли останавливать бой Кличко против Джошуа
09.07.2024, 12:21 1
Бокс
«Фьюри его ошеломил». Тони Беллью назвал лучшего боксера современности 
«Фьюри его ошеломил». Тони Беллью назвал лучшего боксера современности 
08.07.2024, 11:50
Бокс
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
09.07.2024, 16:50 26
Футбол
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
Известно, кто может заменить Реброва в сборной Украины после Евро-2024
08.07.2024, 11:31 29
Футбол
ФОТО. Магучих отреагировала на ракетный удар рашистов по территории Украины
ФОТО. Магучих отреагировала на ракетный удар рашистов по территории Украины
08.07.2024, 14:11 5
Война
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
Сделка будет закрыта. Именитый клуб согласился заплатить за Довбика €40 млн
08.07.2024, 11:14 17
Футбол
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
09.07.2024, 06:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем