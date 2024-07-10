ФОТО. Сборная Украины во Франции готовится к старту Олимпиады

В понедельник, 8 июля, основная группа игроков олимпийской сборной Украины прибыла в аквитанский городок Сен-Поль-ле-Дакс, где в спортивном комплексе Plaine des Sports пройдет подготовка к Играм-2024.

9-го числа состоялась первая тренировка, 10-го и 11-го будет по два занятия, далее запланировано по одному. В лагере работают 19 игроков, ожидают только троих – Краснопира, Сыча и Батагова.

Кроме того, состоятся и два спарринга. Первый товарищеский поединок против олимпийской сборной Египта команда Руслана Ротаня проведет 14 июля (начало — в 18:30 по местному времени, 19:30 по Киеву) на одном из полей Plaine des Sports.

Вторая игра против олимпийской сборной Парагвая состоится 18 июля (начало — в 19:30 по Киеву) также в аквитанском городке, Ажетмо, на стадионе «Алан Лансамен».

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Яков Кинарейкин («Днепр-1» Днепр), Кирилл Фесюн («Шахтер» Донецк), Георгий Ермаков («Александрия» Александрия).

Защитники: Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия), Арсений Батагов («Заря» Луганск), Илья Крупский, Евгений Павлюк (оба – «Ворскла» Полтава), Александр Мартынюк («Александрия» Александрия), Алексей Сыч («Рух Львов), Владимир Салюк («Черноморец» Одесса).

Полузащитники: Максим Хлань («Лехия», Польша), Валентин Рубчинский («Днепр-1» Днепр), Артем Шулянский («Александрия» Александрия), Максим Брагару, Николай Михайленко (оба – «Динамо» Киев), Владислав Велетень («Колос» Ковалевка), Олег Федор («Рух» Львов), Дмитрий Крыськив, Кирилл Сигеев, Олег Очеретько (все – «Шахтер» Донецк).

Нападающие: Игорь Краснопир («Рух» Львов), Даниил Сикан (Шахтер Донецк).

На Олимпиаде команда сыграет против Аргентины, Ирака и Марокко.