Источник: Ворскла подпишет экс-защитника Черноморца

Игроком полтавской «Ворсклы» в ближайшее время станет словенский легионер Лука Гучек.

25-летний защитник недавно покинул одесский «Черноморец» и нашел себе новую команду.

«Ворскла» усиливает позицию центрального защитника. Также полтавчане нацелены на подписание центрбека Александра Черноморца.

В минувшем сезоне Лука Гучек сыграл за «Черноморец» 22 матча УПЛ и 3 поединка Кубка Украины, без забитых голов.