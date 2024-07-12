Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Ворскла подпишет экс-защитника Черноморца
Украина. Премьер лига
12 июля 2024, 01:23 | Обновлено 12 июля 2024, 01:52
77
0

Источник: Ворскла подпишет экс-защитника Черноморца

25-летний словенец Лука Гучек недавно покинул одесский клуб

12 июля 2024, 01:23 | Обновлено 12 июля 2024, 01:52
77
0
Источник: Ворскла подпишет экс-защитника Черноморца
ФК Черноморец. Лука Гучек

Игроком полтавской «Ворсклы» в ближайшее время станет словенский легионер Лука Гучек.

25-летний защитник недавно покинул одесский «Черноморец» и нашел себе новую команду.

«Ворскла» усиливает позицию центрального защитника. Также полтавчане нацелены на подписание центрбека Александра Черноморца.

В минувшем сезоне Лука Гучек сыграл за «Черноморец» 22 матча УПЛ и 3 поединка Кубка Украины, без забитых голов.

По теме:
Кто сыграет в матче открытия? Определены даты и время матчей 1-го тура УПЛ
Игорь Когут тренируется во Львове, но не в Карпатах
Источник: Шахтер закончил с трансферами, Динамо не подпишет лидера Зари
трансферы Черноморец Одесса свободный агент трансферы УПЛ Лука Гучек ТаТоТаке Ворскла Полтава
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
Футбол | 11 июля 2024, 10:50 13
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024
В Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024

Феликсу Цвайеру досталось

Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Футбол | 11 июля 2024, 04:29 1
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия

Решающий поединок чемпионата Европы состоится 14 июля в Берлине в 22:00

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 11.07.2024, 07:07
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Челси хочет обменять игрока на звезду сборной Украины. Известны детали
Футбол | 12.07.2024, 01:55
Челси хочет обменять игрока на звезду сборной Украины. Известны детали
Челси хочет обменять игрока на звезду сборной Украины. Известны детали
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Теннис | 11.07.2024, 21:25
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Определена вторая финалистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
10.07.2024, 16:48 6
Теннис
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
10.07.2024, 07:05 16
Футбол
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
10.07.2024, 00:59 3
Футбол
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
Гениальная замена Саутгейта. Сборная Англии обыграла Нидерланды
10.07.2024, 23:58 51
Футбол
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
10.07.2024, 19:33 7
Футбол
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
10.07.2024, 11:40 7
Футбол
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
ВИДЕО. Юный игрок Ман Сити исполнил новый финт, который назвали его именем
10.07.2024, 06:53 6
Футбол
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
10.07.2024, 13:40 18
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем