Украина. Премьер лига12 июля 2024, 01:23 | Обновлено 12 июля 2024, 01:52
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Источник: Ворскла подпишет экс-защитника Черноморца
25-летний словенец Лука Гучек недавно покинул одесский клуб
12 июля 2024, 01:23 | Обновлено 12 июля 2024, 01:52
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Игроком полтавской «Ворсклы» в ближайшее время станет словенский легионер Лука Гучек.
25-летний защитник недавно покинул одесский «Черноморец» и нашел себе новую команду.
«Ворскла» усиливает позицию центрального защитника. Также полтавчане нацелены на подписание центрбека Александра Черноморца.
В минувшем сезоне Лука Гучек сыграл за «Черноморец» 22 матча УПЛ и 3 поединка Кубка Украины, без забитых голов.
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