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  4. В Черноморце рассказали об уходе двух легионеров
Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 09:37 |
381
0

В Черноморце рассказали об уходе двух легионеров

Гендиректор одесситов Анатолий Мисюра прояснил ситуацию

11 июля 2024, 09:37 |
381
0
В Черноморце рассказали об уходе двух легионеров
УПЛ. Лука Гучек

Стала известна судьба еще двух футболистов, которые защищали цвета одесского «Черноморца» в сезоне-2023/24. Речь идет о легионерах – 25-летнем словенском защитнике Луке Гучеке и 28-летнем аргентинском Фабрисио Альваренгу.

По информации Sport.ua, оба не будут защищать цвета команды «моряков». Вопрос относительно обоих иностранцев окончательно прояснил генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра.

– У Гучека и Альваренги завершились контракты. Это то, что я могу о них сказать, – уточнил он.

В прошлом сезоне словенец провел за «Черноморец» 22 матча, а аргентинец участвовал в 8 поединках.

Еще один футболист из когорты иностранцев, бельгиец Зиги Бадибанга, после выхода из отпуска все же решил окончательно покинуть «Черноморец», в составе которого отыграл два сезона.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» продлил контракты с двумя молодыми игроками.

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Лука Гучек Фабрисио Альваренга Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ инсайд свободный агент Анатолий Мисюра
Дмитро Вербинський
Дмитро Вербинський Sport.ua
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