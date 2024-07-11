В Черноморце рассказали об уходе двух легионеров

Стала известна судьба еще двух футболистов, которые защищали цвета одесского «Черноморца» в сезоне-2023/24. Речь идет о легионерах – 25-летнем словенском защитнике Луке Гучеке и 28-летнем аргентинском Фабрисио Альваренгу.

По информации Sport.ua, оба не будут защищать цвета команды «моряков». Вопрос относительно обоих иностранцев окончательно прояснил генеральный директор ФК «Черноморец» Анатолий Мисюра.

– У Гучека и Альваренги завершились контракты. Это то, что я могу о них сказать, – уточнил он.

В прошлом сезоне словенец провел за «Черноморец» 22 матча, а аргентинец участвовал в 8 поединках.

Еще один футболист из когорты иностранцев, бельгиец Зиги Бадибанга, после выхода из отпуска все же решил окончательно покинуть «Черноморец», в составе которого отыграл два сезона.

Ранее мы сообщали, что «Черноморец» продлил контракты с двумя молодыми игроками.