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  4. Игорь Когут тренируется во Львове, но не в Карпатах
Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 23:43 | Обновлено 11 июля 2024, 23:48
259
0

Игорь Когут тренируется во Львове, но не в Карпатах

28-летний экс-хавбек «Днепра-1» продолжит карьеру в «Металлисте 1925»

11 июля 2024, 23:43 | Обновлено 11 июля 2024, 23:48
259
0
Игорь Когут тренируется во Львове, но не в Карпатах
СК Днепр-1. Игорь Когут

Экс-игрок Днепра-1 Игорь Когут тренируется во Львове на базе «Руха» с командой «Металлист 1925».

28-летний хавбек должен пройти медосмотр, и если не будет проблем – подпишет контракт с харьковской командой, сообщает ТаТоТаке.

Харьковский «Металлист 1925», вылетевший из УПЛ в прошлом сезоне, проводит предсезонные сборы на базе в Винниках.

В прошлом сезоне Когут сыграл за «Днепр-1» 10 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 игру Кубка Украины и 3 поединка еврокубков.

Трансфер Игоря Когута в «Карпаты» был отменен в последний момент по неожиданным причинам.

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Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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