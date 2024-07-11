Игорь Когут тренируется во Львове, но не в Карпатах
28-летний экс-хавбек «Днепра-1» продолжит карьеру в «Металлисте 1925»
Экс-игрок Днепра-1 Игорь Когут тренируется во Львове на базе «Руха» с командой «Металлист 1925».
28-летний хавбек должен пройти медосмотр, и если не будет проблем – подпишет контракт с харьковской командой, сообщает ТаТоТаке.
Харьковский «Металлист 1925», вылетевший из УПЛ в прошлом сезоне, проводит предсезонные сборы на базе в Винниках.
В прошлом сезоне Когут сыграл за «Днепр-1» 10 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 игру Кубка Украины и 3 поединка еврокубков.
Трансфер Игоря Когута в «Карпаты» был отменен в последний момент по неожиданным причинам.
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