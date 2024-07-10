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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 01:19 | Обновлено 10 июля 2024, 01:34
152
0

Когута в Карпатах не будет. Причиной стали его старые посты в соцсетях?

Фанаты львовского клуба выступили против трансфера игрока из Днепра-1

10 июля 2024, 01:19 | Обновлено 10 июля 2024, 01:34
152
0
Когута в Карпатах не будет. Причиной стали его старые посты в соцсетях?
ФК Карпаты. Игорь Когут

Руководство львовского клуба приняло решение отказаться от подписания Игоря Когута, выступавшего за Днепр-1.

Как информирует Sportarena, фанаты львовского клуба выступили против этого перехода.

Вероятно, причиной стали старые посты Игоря Когута в соцсетях. Так, летом 2015 года он писал: «Как меня [нецензурно] бесит этот западный футбол, [нецензурно] бендеры со своими судьями [нецензурно], фу»

Ранее главный тренер львовян Мирон Маркевич заявлял, что с переходом Когута «есть определенные нюансы».

Теперь 28-летний хавбек «Днепра-1» рассматривает несколько вариантов от клубов УПЛ и Первой лиги, сообщает ТаТоТаке.

В прошлом сезоне Игорь Когут сыграл за «Днепр-1» 10 матчей УПЛ и забил 1 гол, а также провел 1 игру Кубка Украины и 3 поединка еврокубков.

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Игорь Когут Днепр-1 Карпаты Львов трансферы УПЛ трансферы скандал ТаТоТаке ненормативная и нецензурная лексика
Николай Степанюк Источник: Sportarena
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