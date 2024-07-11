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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 23:29 | Обновлено 11 июля 2024, 23:38
242
0

Одесса без Черноморца. Экс-защитник Колоса может переехать в Ворсклу

31-летний Александр Черноморец недавно покинул клуб из Ковалевки

11 июля 2024, 23:29 | Обновлено 11 июля 2024, 23:38
242
0
Одесса без Черноморца. Экс-защитник Колоса может переехать в Ворсклу
ФК Колос. Александр Черноморец

Украинский защитник Александр Черноморец, недавно покинувший «Колос» из Ковалевки, определился с местом продолжения карьеры.

31-летний футболист, которого в последние дни связывали с одноименным одесским «Черноморцем», близок к подписанию контракта с полтавской «Ворсклой».

Недавно Черноморец получил статус свободного агента, поскольку истек срок действия его контракта с «Колосом».

Александр может сыграть слева в обороне, но в Полтаве на него рассчитывают как на центрального защитника, сообщает ТаТоТаке.

В прошлом сезоне Черноморец сыграл за «Колос» 17 матчей УПЛ, без забитых голов.

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Александр Черноморец Колос Ковалевка Ворскла Полтава трансферы трансферы УПЛ ТаТоТаке свободный агент
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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