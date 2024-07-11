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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 23:17 | Обновлено 11 июля 2024, 23:38
327
0

Источник: хавбек Кривбасса может стать игроком львовского Руха

Владислав Семотюк не поехал на сборы с криворожским клубом

11 июля 2024, 23:17 | Обновлено 11 июля 2024, 23:38
327
0
Источник: хавбек Кривбасса может стать игроком львовского Руха
ФК Кривбасс. Владислав Семотюк

Хавбек «Кривбасса» Владислав Семотюк может стать игроком львовского Руха, информирует ТаТоТаке.

23-летний полузащитник не поехал на сборы с криворожским клубом, и сейчас он тренируется с «Рухом».

Ожидается, что Семотюк будет арендован «Рухом» у« Кривбасса» с необязательной опцией выкупа.

Прошлый сезон Владислав заканчивал в аренде «Минае», за который он сыграл 15 матчей УПЛ за полгода, без забитых голов.

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Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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