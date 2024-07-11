Украина. Премьер лига11 июля 2024, 23:17 | Обновлено 11 июля 2024, 23:38
327
0
Источник: хавбек Кривбасса может стать игроком львовского Руха
Владислав Семотюк не поехал на сборы с криворожским клубом
11 июля 2024, 23:17 | Обновлено 11 июля 2024, 23:38
327
0
Хавбек «Кривбасса» Владислав Семотюк может стать игроком львовского Руха, информирует ТаТоТаке.
23-летний полузащитник не поехал на сборы с криворожским клубом, и сейчас он тренируется с «Рухом».
Ожидается, что Семотюк будет арендован «Рухом» у« Кривбасса» с необязательной опцией выкупа.
Прошлый сезон Владислав заканчивал в аренде «Минае», за который он сыграл 15 матчей УПЛ за полгода, без забитых голов.
Читайте также:ОФИЦИАЛЬНО. Минай арендовал двух игроков Кривбасса
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 11 июля 2024, 05:22 0
Флойд высказался о так и несостоявшемся поединке против Антонио Маргарито
Футбол | 11 июля 2024, 10:50 11
Феликсу Цвайеру досталось
Футбол | 11.07.2024, 22:12
Футбол | 11.07.2024, 07:45
Теннис | 11.07.2024, 21:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
10.07.2024, 01:48
11.07.2024, 02:14
10.07.2024, 23:58 51
10.07.2024, 07:05 16
10.07.2024, 20:58 2
10.07.2024, 06:53 6
10.07.2024, 20:21 12