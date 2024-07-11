Источник: хавбек Кривбасса может стать игроком львовского Руха

Хавбек «Кривбасса» Владислав Семотюк может стать игроком львовского Руха, информирует ТаТоТаке.

23-летний полузащитник не поехал на сборы с криворожским клубом, и сейчас он тренируется с «Рухом».

Ожидается, что Семотюк будет арендован «Рухом» у« Кривбасса» с необязательной опцией выкупа.

Прошлый сезон Владислав заканчивал в аренде «Минае», за который он сыграл 15 матчей УПЛ за полгода, без забитых голов.