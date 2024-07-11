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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 23:00 | Обновлено 11 июля 2024, 23:49
395
0

Стало известно, кто будет работать ассистентами Бабича в Черноморце

Старшим помощником главного тренера станет Владимир Белаков

11 июля 2024, 23:00 | Обновлено 11 июля 2024, 23:49
395
0
Стало известно, кто будет работать ассистентами Бабича в Черноморце
ФК Черноморец. Александр Бабич

Стало известно, кто будет помогать Александру Бабичу в тренерской работе в одесском «Черноморце».

Старшим ассистентом нового главного тренера Черноморца станет Владимир Белаков, работавший вместе с Александром Бабичем в Мариуполе, Кривбассе и болгарском Пирине.

Два других постоянных помощника Бабича пока не приняли окончательного решения относительно своего будущего. Экс-игрок Черноморца Артем Филимонов может вернуться в Одессу летом в качестве ассистента, а вот тренер вратарей Александр Лавренцов почти наверняка проработает в Пирине до конца года.

Таким образом, единственным из ассистентов Романа Григорчука, кто сохранит свой пост в клубе, останется специалист по работе с киперами Андрей Глущенко.

Ожидается, что Бабич и Белаков прибудут в Одессу в ближайшие выходные и проведут первую тренировку.

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Александр Бабич Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу назначение тренера Владимир Белаков ТаТоТаке Артем Филимонов Александр Лавренцов Андрей Глущенко
Николай Степанюк Источник: ТаТоТаке
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