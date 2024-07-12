Реал определил роль Лунина на следующий сезон. В каких турнирах сыграет?
Первым номером «галактикос» будет Тибо Куртуа
Мадридский «Реала» определился с ролью вратарей на следующий сезон.
По информации авторитетного испанского портала Mundo Deportivo, бесспорным первым номером «Реала» будет Тибо Куртуа. Тибо сейчас активно тренируется, набирает свою лучшую форму и готовится к своему первому официальному матчу в сезоне – против «Аталанты» в Суперкубке УЕФА.
Анчелотти и руководство «Реала» убеждено, что Куртуа – основной вратарь для «Реала» на все турниры в следующем сезоне, независимо от присутствия Лунина. В «Реале» убеждены, что несмотря на мощный прошлый сезон, Андрей еще не заслужил место в стартовом составе.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».
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