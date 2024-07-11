РОТАНЬ: «Мы понимаем, ради кого едем на Олимпиаду»

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань рассказал о состоянии команды накануне ОИ-2024.

«У нас сейчас тяжелая дорога во Францию, она всегда занимает примерно сутки. Поэтому главное – добраться до нашей базы под Бордо, начать сбор. У нас есть чуть меньше недели на подготовку, чтобы привести игроков в более-менее единое функциональное состояние.



Потому что вы знаете, что у некоторых игроков после Евро не было отдыха, мы играли турнир во Франции, где также были те игроки, которые сейчас будут представлять нас на Олимпийских играх – у них также не было очень много времени. Все в разных состояниях начали подготовку уже в клубах. Поэтому они не в лучших физических кондициях, мы это понимаем. За эту неделю нам нужно сбалансировать их и от игры к игре подготовить.

14 июля мы играем контрольный матч с Египтом, 18 июля проводим уже, скажем так, генеральную репетицию перед Олимпиадой – со сборной Парагвая. И уже 19 июля переезжаем туда, где будем базироваться перед первой игрой – в Лион. Там мы готовимся к матчу 24 июля с Ираком.

Какая атмосфера была в НОК? Было очень весело, во-первых. И что очень понравилось – что нас в НОК очень поддерживали, желали нам на Олимпиаде как можно лучше выступить, стремиться каждый матч к победе.



Это придает нам крылья, мы будем стремиться и мы понимаем, ради кого туда едем – прежде всего это наши военные, спасибо им за поддержку. Понимаем также, что перед нами большой вызов, мы хотим достойно представить нашу страну», – сказал Ротань.

На Олимпиаде Украина будет выступать в группе B. Кроме неё, там также сыграют Аргентина, Иран и Марокко. Мужской футбольный турнир пройдет с 24 июля по 9 августа.