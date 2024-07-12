Челси хочет обменять игрока на звезду сборной Украины. Известны детали
Лондонский клуб может обменять Кепу на Лунина
Лондонский «Челси» рассматривает обмен вратарями с мадридским «Реалом».
По информации The Pride of London, лондонский клуб уже долгое время следит за Андреем Луниным, который может рассмотреть уход из «Реала» уже этим летом из-за нехватки игровой практики. В свою очередь в случае ухода Лунина «Реал» готов рассмотреть кандидатуру Кепы Аррисабалаги из «Челси», который прошлый сезон провел на правах аренды в «королевском клубе». Таким образом «Челси» хочет обменять Кепу на Лунина, что позволит клубу сократить зарплатный фонд, ведь баск зарабатывает в неделю 155 тысяч фунтов.
Главным фаворитом на подписание украинца называют «Арсенал».
Лунин в прошлом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
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