ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал сына легенды клуба

Туринский «Ювентус» официально сообщил о подписании центрального полузащитника «Ниццы» Хефрена Тюрама. Контракт с 23-летним французом рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, она составила 20 миллионов евро плюс 600 тысяч возможных бонусов. Тюрам мог обойтись «Ювентусу» намного дороже, однако его контракт с «Ниццей» истекал летом 2025 года, продлевать его игрок не собирался.

Напомним, Хефрен Тюрам является сыном легенда «Ювентуса» Лилиана Тюрама, и младшим братом форварда «Интера» Маркуса Тюрама.