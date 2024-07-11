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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал сына легенды клуба
Италия
11 июля 2024, 16:58 |
1114
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал сына легенды клуба

Хефрен Тюрам покинул «Ниццу»

11 июля 2024, 16:58 |
1114
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал сына легенды клуба
ФК Ювентус. Хефрен Тюрам (справа)

Туринский «Ювентус» официально сообщил о подписании центрального полузащитника «Ниццы» Хефрена Тюрама. Контракт с 23-летним французом рассчитан на пять лет – до лета 2029 года.

Сумма трансфера не называется, но, по информации СМИ, она составила 20 миллионов евро плюс 600 тысяч возможных бонусов. Тюрам мог обойтись «Ювентусу» намного дороже, однако его контракт с «Ниццей» истекал летом 2025 года, продлевать его игрок не собирался.

Напомним, Хефрен Тюрам является сыном легенда «Ювентуса» Лилиана Тюрама, и младшим братом форварда «Интера» Маркуса Тюрама.

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Хефрен Тюрам Ювентус Ницца трансферы трансферы Серии A трансферы Лиги 1
Олег Дидух Источник: ФК Ювентус
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