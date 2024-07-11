Александр ФИЛИППОВ: «Не думал, что дойдет до распада Днепра-1»

Украинский форвард Александр Филиппов, который вчера перешел в «Александрию», оценил ситуацию в своем предыдущем клубе, «Днепре-1»:

– Если вернуться к уже бывшему вашему клубу, осталась ли задолженность у «Днепра-1» перед вами?

– Конечно. Какая ситуация была, такая и есть. Поэтому, все игроки и все члены тренерского штаба, перед кем есть задолженность, надеются на то, что все заработанные деньги начнут поступать. Подчеркиваю, что заработанные нами деньги, нам все же вернут. Не верится, конечно, что вернут всю сумму, но хотя бы ее часть.

– Можете назвать, за какой период есть задолженность?

– 5 месяцев.

– А какие-то претензии или негатив к днепровскому клубу у вас есть?

– Нет, ни в коем случае. Кроме этого аспекта, никаких больше вопросов нет. Только приятные впечатления от коллектива, города, стадиона и от работников клуба. Я с теплотой буду вспоминать этот год и могу поблагодарить СК «Днепр-1» за этот период.

– Не жалеете, что после бельгийского «Сент-Трюйдена» перешли именно в «Днепр-1»? Учитывая, как все сложилось в итоге.

– Как уже сложилось. Конечно, я еще до этого понимал, что может быть такая ситуация. В частности, что в клубе всегда есть задержки в плане выплат. Но не думал, что дойдет до распада клуба. Ну, почти до распада. И что у нас возникнут 5 месяцев задолженности. Я понимал, что будут определенные задержки в 2-3 месяца, но думал, что клуб будет как-то рассчитываться. Но тут сразу 5...