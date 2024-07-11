Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ФИЛИППОВ: «Не думал, что дойдет до распада Днепра-1»
Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 16:41 | Обновлено 11 июля 2024, 16:45
462
0

Александр ФИЛИППОВ: «Не думал, что дойдет до распада Днепра-1»

Форвард «Александрии» – о своем бывшем клубе

11 июля 2024, 16:41 | Обновлено 11 июля 2024, 16:45
462
0
Александр ФИЛИППОВ: «Не думал, что дойдет до распада Днепра-1»
СК Днепр-1. Александр Филиппов

Украинский форвард Александр Филиппов, который вчера перешел в «Александрию», оценил ситуацию в своем предыдущем клубе, «Днепре-1»:

– Если вернуться к уже бывшему вашему клубу, осталась ли задолженность у «Днепра-1» перед вами?
– Конечно. Какая ситуация была, такая и есть. Поэтому, все игроки и все члены тренерского штаба, перед кем есть задолженность, надеются на то, что все заработанные деньги начнут поступать. Подчеркиваю, что заработанные нами деньги, нам все же вернут. Не верится, конечно, что вернут всю сумму, но хотя бы ее часть.

– Можете назвать, за какой период есть задолженность?
– 5 месяцев.

– А какие-то претензии или негатив к днепровскому клубу у вас есть?
– Нет, ни в коем случае. Кроме этого аспекта, никаких больше вопросов нет. Только приятные впечатления от коллектива, города, стадиона и от работников клуба. Я с теплотой буду вспоминать этот год и могу поблагодарить СК «Днепр-1» за этот период.

– Не жалеете, что после бельгийского «Сент-Трюйдена» перешли именно в «Днепр-1»? Учитывая, как все сложилось в итоге.
– Как уже сложилось. Конечно, я еще до этого понимал, что может быть такая ситуация. В частности, что в клубе всегда есть задержки в плане выплат. Но не думал, что дойдет до распада клуба. Ну, почти до распада. И что у нас возникнут 5 месяцев задолженности. Я понимал, что будут определенные задержки в 2-3 месяца, но думал, что клуб будет как-то рассчитываться. Но тут сразу 5...

По теме:
АДАМЮК: «Я приятно удивлен тренировочной тренировочной базой клуба»
Александрия интересуется хавбеком Днепра-1
Кучер рассказал, кто должен спасти Днепр-1
Александр Филиппов Днепр-1 Александрия
Олег Дидух Источник: UA-Football
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
Теннис | 10 июля 2024, 20:58 2
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон
Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон

Элина добралась до четвертьфинала одиночного разряда, где уступила Елене Рыбакиной

Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Футбол | 11 июля 2024, 15:34 23
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту
Чемпионат мира 2026 пройдёт по новому регламенту

Правила будут существенно отличаться от прошлых «мундиалей»

Старт сезона в Первой лиге перенесут на неделю
Футбол | 11.07.2024, 17:14
Старт сезона в Первой лиге перенесут на неделю
Старт сезона в Первой лиге перенесут на неделю
«Мошенник» Мейвезер назвал боксера, с которым он рад, что никогда не дрался
Бокс | 11.07.2024, 05:22
«Мошенник» Мейвезер назвал боксера, с которым он рад, что никогда не дрался
«Мошенник» Мейвезер назвал боксера, с которым он рад, что никогда не дрался
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 11.07.2024, 07:07
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
09.07.2024, 17:15 6
Теннис
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
11.07.2024, 04:29 1
Футбол
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
За героя полуфинала Евро-2024 предложили €250 млн. Известен ответ клуба
10.07.2024, 20:21 11
Футбол
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
Одна из главных соперниц Магучих отреагировала на мировой рекорд украинки
09.07.2024, 16:24 4
Другие виды
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
Элина Свитолина – Елена Рыбакина. Прогноз на матч 1/4 финала Уимблдона-2024
10.07.2024, 13:40 18
Теннис
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
10.07.2024, 07:05 14
Футбол
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
11.07.2024, 04:38 2
Футбол
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
10.07.2024, 16:48 6
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем