Игрок Динамо пропустит юношеский Евро-2024

Капитан юношеской команды «Динамо» 19-летний Назар Балаба пропустит чемпионат Европы U-19.

Во время подготовки к турниру в Польше Балаба получил травму колена. По оптимистичным прогнозам, он выбыл на три недели. Худший вариант – надрыв крестообразной связки и длительная реабилитация.

На Евро Балабу заменит защитник молодежной команды «Вердера» Иван Ермачков, который уже прибыл в лагерь сборной в Польше.

Также из-за травмы сборную Украины покинул вингер «Карпат» Александр Фетько, но вместо него решили никого не вызывать.

15 июля сборная Украины стартует на юношеском Евро матчем против Северной Ирландии. Также соперниками команды Дмитрия Михайленко будут команды Италии и Норвегии.