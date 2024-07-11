Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб Второй лиги объявил про объединение с аматорским коллективом
Украина. Вторая лига
11 июля 2024, 14:51 | Обновлено 11 июля 2024, 15:42
607
0

Клуб Второй лиги объявил про объединение с аматорским коллективом

Ужгород объединился с командой СХИ (Семья Христа Интернешнл)

11 июля 2024, 14:51 | Обновлено 11 июля 2024, 15:42
607
0
Клуб Второй лиги объявил про объединение с аматорским коллективом
ФК Ужгород

Клуб Ужгород объявил об объединении с ужгородской футбольной командой СХИ (Семья Христа Интернешнл) для участия во Второй лиге Украины.

Ужгородская команда успешно прошла аттестацию для участия во Второй лиге Украины и в новом сезоне будет носить название ФК Ужгород. Домашние матчи команда будет проводить на ужгородском стадионе Авангард.

Заявление ФК Ужгород

«Наша команда прошлый сезон провела в Первой лиге U19 чемпионата Украины и пришло время сделать следующий шаг в развитии нашего клуба. Поэтому рады сообщить об объединении ФК СХИ (Ужгород) и ФК Ужгород, который имеет действующий профессиональный статус для участия команды во Второй лиге Украины.

Благодаря объединению усилий и ресурсов двух ужгородских клубов большой футбол снова возвращается в Ужгород. Весомая заслуга в этом руководящего состава ФК Ужгород, в частности председателя ЗАФ Ивана Петровича Дурана, сумевшего сохранить клубную прописку ужгородской команды в профессиональной лиге. Теперь вместе со СХИ дадут возможность проявить себя во Второй лиге Украины закарпатским юным футболистам, которые, надеемся, будут расти вместе с клубом.

Команда успешно прошла аттестацию для участия во Второй лиге Украины и в новом сезоне будет носить название ФК Ужгород. Домашние матчи команда будет проводить на ужгородском стадионе Авангард».

По теме:
ВИДЕО. Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой с Бачка-Топола
ПЕДРИНЬО: «Я очень счастлив вернуться в Шахтер»
Кучер рассказал, кто должен спасти Днепр-1
Ужгород Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Иван Дуран
Николай Степанюк Источник: Facebook
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
Футбол | 11 июля 2024, 11:56 5
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024
7 футболистов, которые могут сменить клуб после успешной игры на Евро-2024

Они точно воспользовались той «витриной», которой для скаутов является чемпионат Европы

Владимир НИКИТИН: «В победе Англии большая заслуга Саутгейта»
Футбол | 11 июля 2024, 12:58 0
Владимир НИКИТИН: «В победе Англии большая заслуга Саутгейта»
Владимир НИКИТИН: «В победе Англии большая заслуга Саутгейта»

Бывший защитник сборной Украины – о выходе Англии в финал Евро

Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Футбол | 11.07.2024, 04:29
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Суперкомпьютер спрогнозировал победителя Евро-2024 в матче Испания – Англия
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
Футбол | 10.07.2024, 19:33
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
Назван лучший футболист сборной Украины на Евро-2024. Это не Трубин
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Футбол | 11.07.2024, 04:38
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Известна реакция Кумана на спорный пенальти в матче Нидерланды – Англия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
Есть новый лидер! Обновлен рейтинг фаворитов на Золотой мяч 2024
10.07.2024, 07:05 14
Футбол
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
Нидерланды – Англия – 1:2. Безумная развязка полуфинала! Видео голов, обзор
11.07.2024, 00:47
Футбол
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
09.07.2024, 17:15 6
Теннис
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
Испания – Франция – 2:1. Феноменальный мяч Ямала. Видео голов и обзор матча
10.07.2024, 00:59 3
Футбол
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
10.07.2024, 11:40 3
Футбол
Определена первая пара полуфиналистов на Уимблдоне у мужчин
Определена первая пара полуфиналистов на Уимблдоне у мужчин
09.07.2024, 20:54 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем