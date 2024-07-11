Клуб Второй лиги объявил про объединение с аматорским коллективом

Клуб Ужгород объявил об объединении с ужгородской футбольной командой СХИ (Семья Христа Интернешнл) для участия во Второй лиге Украины.

Ужгородская команда успешно прошла аттестацию для участия во Второй лиге Украины и в новом сезоне будет носить название ФК Ужгород. Домашние матчи команда будет проводить на ужгородском стадионе Авангард.

Заявление ФК Ужгород

«Наша команда прошлый сезон провела в Первой лиге U19 чемпионата Украины и пришло время сделать следующий шаг в развитии нашего клуба. Поэтому рады сообщить об объединении ФК СХИ (Ужгород) и ФК Ужгород, который имеет действующий профессиональный статус для участия команды во Второй лиге Украины.

Благодаря объединению усилий и ресурсов двух ужгородских клубов большой футбол снова возвращается в Ужгород. Весомая заслуга в этом руководящего состава ФК Ужгород, в частности председателя ЗАФ Ивана Петровича Дурана, сумевшего сохранить клубную прописку ужгородской команды в профессиональной лиге. Теперь вместе со СХИ дадут возможность проявить себя во Второй лиге Украины закарпатским юным футболистам, которые, надеемся, будут расти вместе с клубом.

Команда успешно прошла аттестацию для участия во Второй лиге Украины и в новом сезоне будет носить название ФК Ужгород. Домашние матчи команда будет проводить на ужгородском стадионе Авангард».