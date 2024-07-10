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Ворскла
10.07.2024 18:00 – FT 1 : 0
Ужгород
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Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 22:59 | Обновлено 10 июля 2024, 23:26
52
0

Гол потенциального новобранца. Ворскла обыграла команду Второй лиги

Полтавская команда забила гол в ворота Ужгорода уже на 4-й минуте

10 июля 2024, 22:59 | Обновлено 10 июля 2024, 23:26
52
0
Гол потенциального новобранца. Ворскла обыграла команду Второй лиги
ФК Ужгород

Во втором спарринге ужгородского учебно-тренировочного сбора полтавская Ворскла встретилась с местным клубом Ужгород.

Команды сыграли смешанными составами без лимита замен в формате три тайма по 30 минут. Единственный гол во встрече забил защитник, только что прибывший на просмотр в Ворсклу.

Полтавская Ворскла уже на 4-й минуте матча в затяжной атаке открыла счет во встрече. На старте матча команда Ужгород действовала больше обороны, однако во второй 30-минутке моменты начали возникать и у ворот полтавчан. Хорошие возможности отличиться имели Повхан, Караман и Немецков.

На низкий темп игры существенно влияла жара. Команда Сергея Долганского создала достаточно моментов, чтобы увеличить счет в игре, однако зрелищные сейвы Постемского голкипера свели на нет все старания атакующего звена соперника.

Зафиксирована минимальная победа Ворсклы – 1:0. Главный тренер ФК Ужгород Яромир Лобода в этой игре имел возможность проверить основной костяк команды, которая еще сейчас формируется.

15 июля полтавская Ворскла встретятся со Скалой 1911 Стрый.

Товарищеский матч. 10 июля. 18:30. Ужгород

Ворскла Полтава – Ужгород – 1:0

Гол: игрок на просмотре, 4

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Ворскла Полтава Ужгород товарищеские матчи контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы
Николай Степанюк Источник: ФК Ворскла
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