Гол потенциального новобранца. Ворскла обыграла команду Второй лиги
Полтавская команда забила гол в ворота Ужгорода уже на 4-й минуте
Во втором спарринге ужгородского учебно-тренировочного сбора полтавская Ворскла встретилась с местным клубом Ужгород.
Команды сыграли смешанными составами без лимита замен в формате три тайма по 30 минут. Единственный гол во встрече забил защитник, только что прибывший на просмотр в Ворсклу.
Полтавская Ворскла уже на 4-й минуте матча в затяжной атаке открыла счет во встрече. На старте матча команда Ужгород действовала больше обороны, однако во второй 30-минутке моменты начали возникать и у ворот полтавчан. Хорошие возможности отличиться имели Повхан, Караман и Немецков.
На низкий темп игры существенно влияла жара. Команда Сергея Долганского создала достаточно моментов, чтобы увеличить счет в игре, однако зрелищные сейвы Постемского голкипера свели на нет все старания атакующего звена соперника.
Зафиксирована минимальная победа Ворсклы – 1:0. Главный тренер ФК Ужгород Яромир Лобода в этой игре имел возможность проверить основной костяк команды, которая еще сейчас формируется.
15 июля полтавская Ворскла встретятся со Скалой 1911 Стрый.
Товарищеский матч. 10 июля. 18:30. Ужгород
Ворскла Полтава – Ужгород – 1:0
Гол: игрок на просмотре, 4
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