Легенда сборной Нидерландов: «Англия – дерьмовая команда»

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт резко раскритиковал сборную Англии после победы 2:1 в полуфинале Евро-2024:

«Меня просто взбесили эти англичане. Что за дерьмовая команда. Постепенно игра немного изменилась, на самом деле они больше ничего не хотели делать. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, заиграли в конце концов.

Я думаю, это действительно невероятно. Когда смотришь второй тайм в полуфинале — и видишь такую ​​паршивую команду... На поле игроки такого высокого уровня, но я думаю, что они хорошо играли в течение получаса. Так продолжайте, покажите, что вы лучшие».