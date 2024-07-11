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Чемпионат Европы
11 июля 2024, 15:18 | Обновлено 11 июля 2024, 16:33
1475
0

Легенда сборной Нидерландов: «Англия – дерьмовая команда»

Рафаэль ван дер Варт прокомментировал победу англичан

11 июля 2024, 15:18 | Обновлено 11 июля 2024, 16:33
1475
0
Легенда сборной Нидерландов: «Англия – дерьмовая команда»
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль ван дер Варт

Экс-полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт резко раскритиковал сборную Англии после победы 2:1 в полуфинале Евро-2024:

«Меня просто взбесили эти англичане. Что за дерьмовая команда. Постепенно игра немного изменилась, на самом деле они больше ничего не хотели делать. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, заиграли в конце концов.

Я думаю, это действительно невероятно. Когда смотришь второй тайм в полуфинале — и видишь такую ​​паршивую команду... На поле игроки такого высокого уровня, но я думаю, что они хорошо играли в течение получаса. Так продолжайте, покажите, что вы лучшие».

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Рафаэль ван дер Варт Евро-2024 сборная Англии по футболу Нидерланды - Англия
Олег Дидух Источник: NOS.nl
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