Легенда сборной Нидерландов: «Англия – дерьмовая команда»
Рафаэль ван дер Варт прокомментировал победу англичан
Экс-полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт резко раскритиковал сборную Англии после победы 2:1 в полуфинале Евро-2024:
«Меня просто взбесили эти англичане. Что за дерьмовая команда. Постепенно игра немного изменилась, на самом деле они больше ничего не хотели делать. Мы тоже мало что сделали, но, к счастью, заиграли в конце концов.
Я думаю, это действительно невероятно. Когда смотришь второй тайм в полуфинале — и видишь такую паршивую команду... На поле игроки такого высокого уровня, но я думаю, что они хорошо играли в течение получаса. Так продолжайте, покажите, что вы лучшие».
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