ФОТО. Атлетико Мадрид презентовал новую домашнюю форму

«Атлетико» Мадрид совместно со своим техническим спонсором, американской компанией Nike, презентовал домашний комплект формы на сезон 2023/2024.

Он выполнен в традиционном для клуба стиле – вертикальные красные и белые полосы. Также на форме присутствуют множественные вставки синего цвета.

Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» может продать Сауля Ньигеса в «Севилью».