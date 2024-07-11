Испания11 июля 2024, 14:27 |
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ФОТО. Атлетико Мадрид презентовал новую домашнюю форму
«Матрасники» будут играть в традиционных цветах
11 июля 2024, 14:27 |
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«Атлетико» Мадрид совместно со своим техническим спонсором, американской компанией Nike, презентовал домашний комплект формы на сезон 2023/2024.
Он выполнен в традиционном для клуба стиле – вертикальные красные и белые полосы. Также на форме присутствуют множественные вставки синего цвета.
Ранее сообщалось о том, что «Атлетико» может продать Сауля Ньигеса в «Севилью».
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