Источник: Севилья стремится подписать легенду Атлетико Мадрид

Испанская «Севилья» стремится подписать центрального полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса, сообщает издание Cadena SER со ссылкой на Carussel Deportivo.

По информации источника, 29-летний футболист готов на переход, но проблемой может стать его зарплата в «Атлетико» – 7 миллионов евро в сезон. «Севилья» неспособна платить такую сумму.

Также отмечается, что андалусийцы не смогут себе позволить заплатить за трансфер игрока, поэтому ждут, чтобы он разорвал свой двухлетний контракт с «матрасниками» и присоединился к «Севилье» на правах свободного агента.

В сезоне 2023/24 Сауль Ньигес провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Всего на его счету 427 поединков за 15 лет в структуре «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7.5 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что «Атлетико» интересуется полузащитником «Челси» Конором Галлахером.