Источник: Севилья стремится подписать легенду Атлетико Мадрид
Сауль Ньигес 15 лет находится в системе «матрасников»
Испанская «Севилья» стремится подписать центрального полузащитника мадридского «Атлетико» Сауля Ньигеса, сообщает издание Cadena SER со ссылкой на Carussel Deportivo.
По информации источника, 29-летний футболист готов на переход, но проблемой может стать его зарплата в «Атлетико» – 7 миллионов евро в сезон. «Севилья» неспособна платить такую сумму.
Также отмечается, что андалусийцы не смогут себе позволить заплатить за трансфер игрока, поэтому ждут, чтобы он разорвал свой двухлетний контракт с «матрасниками» и присоединился к «Севилье» на правах свободного агента.
В сезоне 2023/24 Сауль Ньигес провел 49 матчей на клубном уровне, отметившись 2 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Всего на его счету 427 поединков за 15 лет в структуре «Атлетико». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7.5 миллиона евро.
Ранее сообщалось, что «Атлетико» интересуется полузащитником «Челси» Конором Галлахером.
🚨💼 Interés real del @SevillaFC por Saúl Ñíguez— Carrusel Deportivo (@carrusel) July 8, 2024
💰 El jugador tiene contrato con el @Atleti los próximos dos años con un salario de 7M€ por temporada
🤝 El Sevilla espera que el jugador llegue a un acuerdo para rescindir el contrato y tenga carta de libertad
🎙️ @Tala_Radio pic.twitter.com/3uMNMg0sDK
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