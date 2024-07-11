Барбора Крейчикова – Елена Рыбакина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

11 июля состоятся полуфинальные матчи на Уимблдоне в женском одиночном разряде.

Во втором поединке игрового дня встретятся представительница Казахстана Елена Рыбакина (№4 WTA) и чешка Барбора Крейчикова (№32 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на центральном корте. Ориентировочное время начала поединка – 17:00 по Киеву.

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Это будет 3-я встреча теннисисток, пока побеждала только чешка.

В финальном раунде победительница матча сыграет с Донной Векич (№37 WTA) или Жасмин Паолини (№7 WTA).

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