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Лига чемпионов
11 июля 2024, 13:47 |
918
0

Известно, кто рассудит матч Динамо – Партизан в квалификации Лиги чемпионов

На матче будет работать судейская бригада из Германии

11 июля 2024, 13:47 |
918
0
Известно, кто рассудит матч Динамо – Партизан в квалификации Лиги чемпионов
УЕФА. Кристиан Дингерт

На первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором киевское «Динамо» будет принимать сербский «Партизан», УЕФА назначил судейскую бригаду из Германии.

Главный арбитр – Кристиан Дингерт

Ассистенты – Кристиан Дитц, Николай Киммайер

Четвертый арбитр – Флориан Бадштубнер

Домашний для «Динамо» матч состоится в польском городе Люблин, на стадионе «Арена Люблин» во вторник, 23 июля. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени (20:00 по местному).

Ранее сообщалось, что «Партизан» сыграет на турнире в москве.

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Владимир Клепач Источник: ФК Динамо Киев
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