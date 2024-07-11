Известно, кто рассудит матч Динамо – Партизан в квалификации Лиги чемпионов

На первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором киевское «Динамо» будет принимать сербский «Партизан», УЕФА назначил судейскую бригаду из Германии.

Главный арбитр – Кристиан Дингерт

Ассистенты – Кристиан Дитц, Николай Киммайер

Четвертый арбитр – Флориан Бадштубнер

Домашний для «Динамо» матч состоится в польском городе Люблин, на стадионе «Арена Люблин» во вторник, 23 июля. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени (20:00 по местному).

Ранее сообщалось, что «Партизан» сыграет на турнире в москве.