Известно, кто рассудит матч Динамо – Партизан в квалификации Лиги чемпионов
На матче будет работать судейская бригада из Германии
На первый матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА, в котором киевское «Динамо» будет принимать сербский «Партизан», УЕФА назначил судейскую бригаду из Германии.
Главный арбитр – Кристиан Дингерт
Ассистенты – Кристиан Дитц, Николай Киммайер
Четвертый арбитр – Флориан Бадштубнер
Домашний для «Динамо» матч состоится в польском городе Люблин, на стадионе «Арена Люблин» во вторник, 23 июля. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени (20:00 по местному).
Ранее сообщалось, что «Партизан» сыграет на турнире в москве.
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