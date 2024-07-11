ПАШКО: «Я равняюсь на Андрея Ярмоленко, мы играем на одной позиции»

19-летний полузащитник «Динамо» Кирилл Пашко рассказал о первых днях сбора в Австрии и ожиданиях от будущего.

– Вы работаете с первой командой уже более двух недель, какие впечатления?

– Тяжелее, чем с U19, здесь все намного быстрее и интенсивнее, но в то же время и намного интереснее, ты чувствуешь, как прогрессируешь из-за того, что тебе трудно.

– Что трудно именно вам? В каких компонентах нужно добавлять, чтобы соответствовать уровню первой команды?

– Сначала было очень тяжело физически выдерживать нагрузки, а потом, когда втягиваешься, становится с каждой тренировкой легче и легче.

– В первые дни сбора много беговой работы, как лично вы с ней справляетесь?

– Мне кажется, беговую работу никто не любит, но без этого никак. В течение матча мы должны бегать 90 минут без остановок, а иногда и 120. Так что это, в первую очередь, нужно для нас самих.

– Ваша позиция – вингер. На фланге скорость – один из важнейших компонентов? Какие, в целом, ваши сильные стороны на поле?

– Мою игру должны оценивать тренеры, руководство, специалисты и селекционеры.

– Вы – самый молодой в команде, как вас приняли старшие товарищи? Какая атмосфера в коллективе?

– Мне здесь очень нравится. Иногда, конечно, могут немного "поддеть", но без этого никак во взрослых командах.

– На кого из футболистов первой команды ориентируетесь и с кого берете пример?

– Все понемногу подсказывают, говорят, что делать в тех или иных ситуациях. Если выбрать кого-то одного, то равняюсь на Андрея Ярмоленко, так как мы играем на одной позиции.

– Ожидаете ли вы встречи с ним на футбольном поле?

– Да, конечно, это очень большая честь поиграть с таким футболистом, который выступал в английской Премьер-лиге, немецкой Бундеслиге, поэтому

это будет для меня очень важный опыт.

– Что отметили для себя в его подходе к тренировкам и работе?



– Он большой профессионал, и сколько бы лет ему ни было, у него чувствуется огромная жажда к футболу, у него горят глаза во время каждого упражнения на тренировках. Это очень мотивирует.

– С кем больше всего общаетесь во время сбора?

– Со всеми понемногу. Наверное, больше всего с Антоном Царенко, мы с ним и раньше хорошо дружили.

– Во время сбора «Динамо» сыграет с хорошими командами, ожидаете ли вы с нетерпением контрольные матчи?

– Конечно. Считаю, это очень круто. Всегда нужно проверять свои силы с сильными соперниками.



Как известно, тренерский штаб «Динамо» взял на сбор, который команда проводит в Тироле, 29 футболистов.