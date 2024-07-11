Экс-арбитр ФИФА: «Пенальти в ворота Нидерландов был справедливым»

Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар эксклюзивно для Sport.ua оценил действия немецкого рефери Феликса Цвайера, который в полуфинале Евро-2024 по футболу между сборными Англии и Нидерландов назначил, по мнению некоторых экспертов, довольно сомнительный пенальти:

- Я не считаю, что Цвайер своими решениями украл у Нидерландов победу. Да, не обошлось без мелких ошибок, но они не повлияли существенно на ход игры.

Что же касается момента с назначением 11-метрового, то понятным было желание Дюмфриса заблокировать удар Кейна. Однако в этом эпизоде он банально не успевал и поэтому его выставленная прямая нога не избежала контакта с ногой англичанина. Это нарушение правил и наказание было справедливым. Как и желтая карточка нидерландцу за необдуманные действия, которые могли привести к травме соперника, – сказал Ступар.

Ранее мы сообщали, что в Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024.