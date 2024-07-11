Донна Векич – Жасмин Паолини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на Уимблдоне
11 июля состоятся полуфинальные матчи на Уимблдоне в женском одиночном разряде.
В первом поединке встретятся хорватка Донна Векич (№37 WTA) и Жасмин Паолини из Италии (№7 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на центральном корте. Время начала поединка – 15:30 по Киеву.
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Это будет 4-я встреча теннисисток, итальянка выиграла 2 матча.
В следующем раунде победительница матча сыграет с Еленой Рыбакиной (№4 WTA) или Барборой Крейчиковой (№32 WTA).
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