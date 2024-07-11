Саккари начала работу с тренером, который дважды выиграл Ролан Гаррос

Греческая теннисистка Мария Саккари начала работу с известным в прошлом испанским теннисистом Серхи Бругерой. Отметим, что они уже работали во время предсезонки.

В этом сезоне Саккари тренировал известный специалист Дэвид Уитт, с которым американка Джессика Пегула все свои титулы до 2024 года.

Саккари рассталась с Уиттом после поражения в первом круге Ролан Гаррос.

Отметим, что после двух полуфиналов на турнирах Grand Slam в 2021 году Мария всего один раз выходила во вторую неделю теннисных мейджоров. За последние два года она четыре раза проигрывала в первых раундах на Grand Slam, хотя более-менее стабильно держится в первой десятке мирового рейтинга.

Серхи Бругера во время карьеры игрока дважды выигрывал Ролан Гаррос (1993, 1994).