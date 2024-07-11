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WTA
11 июля 2024, 12:38 |
53
0

Саккари начала работу с тренером, который дважды выиграл Ролан Гаррос

Марию будет тренировать Серхи Бругера

11 июля 2024, 12:38 |
53
0
Саккари начала работу с тренером, который дважды выиграл Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine

Греческая теннисистка Мария Саккари начала работу с известным в прошлом испанским теннисистом Серхи Бругерой. Отметим, что они уже работали во время предсезонки.

В этом сезоне Саккари тренировал известный специалист Дэвид Уитт, с которым американка Джессика Пегула все свои титулы до 2024 года.

Саккари рассталась с Уиттом после поражения в первом круге Ролан Гаррос.

Отметим, что после двух полуфиналов на турнирах Grand Slam в 2021 году Мария всего один раз выходила во вторую неделю теннисных мейджоров. За последние два года она четыре раза проигрывала в первых раундах на Grand Slam, хотя более-менее стабильно держится в первой десятке мирового рейтинга.

Серхи Бругера во время карьеры игрока дважды выигрывал Ролан Гаррос (1993, 1994).

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Мария Саккари
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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