Крейчикова на Уимблдоне может повторить свое достижение на РГ-2021

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова может стать победительницей Уимблдона, не будучи игроком, который входит в топ-30 мирового рейтинга.

Выступления на Уимблдоне-2024 она начала в статусе 32-й ракетки мира. В последний раз, когда Крейчикова играла на турнире серии Grand Slam в качестве игрока, не входящего в первую 30-ку рейтинга Женской теннисной ассоциации, она становилась чемпионкой. Дело было на Ролан Гаррос в 2021 году.

В среду, 10 июля, Барбора Крейчикова вышла в полуфинал Уимблдона-2024, обыграв Алену Остапенко из Латвии – 6:4, 7:6 (7:4). Путевку в финал чешская теннисистка разыграет во встрече с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.