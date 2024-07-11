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  4. Крейчикова на Уимблдоне может повторить свое достижение на РГ-2021
Уимблдон
11 июля 2024, 11:39 | Обновлено 11 июля 2024, 12:24
229
2

Крейчикова на Уимблдоне может повторить свое достижение на РГ-2021

Чешка дошла до полуфинала на английском мейджоре

11 июля 2024, 11:39 | Обновлено 11 июля 2024, 12:24
229
2
Крейчикова на Уимблдоне может повторить свое достижение на РГ-2021
Getty Images/Global Images Ukraine. Барбора Крейчикова

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова может стать победительницей Уимблдона, не будучи игроком, который входит в топ-30 мирового рейтинга.

Выступления на Уимблдоне-2024 она начала в статусе 32-й ракетки мира. В последний раз, когда Крейчикова играла на турнире серии Grand Slam в качестве игрока, не входящего в первую 30-ку рейтинга Женской теннисной ассоциации, она становилась чемпионкой. Дело было на Ролан Гаррос в 2021 году.

В среду, 10 июля, Барбора Крейчикова вышла в полуфинал Уимблдона-2024, обыграв Алену Остапенко из Латвии – 6:4, 7:6 (7:4). Путевку в финал чешская теннисистка разыграет во встрече с четвертой ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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Комментарии 2
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captain2009
питання лише в тому, чи вистачить сьогодні Барі сил на півфінал проти Лєни-шланга. Відбігала вчора одиночку з Остапом, а потім до останнього боролася в парі 3 сети. В кінці пари вона стояча була, тому їх і дотисли. 
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0
T-800
а на её месте могла бы быть Саша Корашвили
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