Стали известны планы Нойера в отношении сборной Германии

38-летний вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер готов продолжать свою карьеру в форме сборной Германии.

В настоящий момент он еще не принял решения о будущем, но все идет к тому, что Нойер останется в немецкой сборной до чемпионата мира 2026.

Как известно, на Евро-2024 Нойер защищал ворота Бундестим в пяти матчах, будучи основным голкипером команды.

Ранее сам Мануэль Нойер высказался о планах на будущее.