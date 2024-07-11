Германия11 июля 2024, 11:25 | Обновлено 11 июля 2024, 11:26
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Стали известны планы Нойера в отношении сборной Германии
Легендарный голкипер не собирается на покой
11 июля 2024, 11:25 | Обновлено 11 июля 2024, 11:26
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38-летний вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер готов продолжать свою карьеру в форме сборной Германии.
В настоящий момент он еще не принял решения о будущем, но все идет к тому, что Нойер останется в немецкой сборной до чемпионата мира 2026.
Как известно, на Евро-2024 Нойер защищал ворота Бундестим в пяти матчах, будучи основным голкипером команды.
Ранее сам Мануэль Нойер высказался о планах на будущее.
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