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Германия
11 июля 2024, 11:25 | Обновлено 11 июля 2024, 11:26
192
0

Стали известны планы Нойера в отношении сборной Германии

Легендарный голкипер не собирается на покой

11 июля 2024, 11:25 | Обновлено 11 июля 2024, 11:26
192
0
Стали известны планы Нойера в отношении сборной Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

38-летний вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер готов продолжать свою карьеру в форме сборной Германии.

В настоящий момент он еще не принял решения о будущем, но все идет к тому, что Нойер останется в немецкой сборной до чемпионата мира 2026.

Как известно, на Евро-2024 Нойер защищал ворота Бундестим в пяти матчах, будучи основным голкипером команды.

Ранее сам Мануэль Нойер высказался о планах на будущее.

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Мануэль Нойер сборная Германии по футболу
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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