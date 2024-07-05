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Германия
05 июля 2024, 05:42 | Обновлено 05 июля 2024, 05:51
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0

Легендарный Нойер высказался о планах на будущее

Немецкий голкипер о пенсии еще не думает

05 июля 2024, 05:42 | Обновлено 05 июля 2024, 05:51
290
0
Легендарный Нойер высказался о планах на будущее
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Вратарь сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился мыслями о своем профессиональной будущем.

«Никогда не говори никогда, но я бы не переехал в Саудовскую Аравию или Катар. Если уж на то пошло, то МЛС – это вариант. Я говорил об этом с Бастианом Швайнштайгером, который там играл. Но нужно все тщательно обдумать. В том числе потому, что там много играют на искусственном газоне, а это не идеально для вратаря», – заявил 38-летний Нойер.

В минувшем сезоне Мануэль Нойер сыграл за «Баварию» в 33 матчах во всех турнирах, в 11 поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Нойер на домашнем Евро-2024 для сборной Германии побил два рекорда Джанлуиджи Буффона.

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Мануэль Нойер сборная Германии по футболу Бавария
Юрій Остроумов Источник: Bayern & Germany
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