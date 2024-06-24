Нойер побил два рекорда Буффона
Голкипер сборной Германии провел 1650 минут в 18 матчах на Euro
38-летний голкипер сборной Германии Мануэль Нойер побил два рекорда финальных турниров чемпионатов Европы среди вратарей, принадлежавшие итальянцу Джанлуиджи Буффону. Он провел 18-й поединок на Euro, отыграв при этом в воротах в общей сложности 1650 минут.
В историческом списке гвардейцев ЧЕ Нойер уступает по числу проведенных матчей только португальскому трио – Криштиану Роналду, Пепе, Жоау Моутинью, а по числу сыгранных минут – тем же Роналду и Пепе, а также итальянцу Леонардо Бонуччи.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари, проведшие наибольшее количество матчей на Euro
|
Матчи
|
Вратарь
|
Сборная
|
ЧЕ (матчи)
|
18
|
Мануэль НОЙЕР
|
Германия
|
2012 (5), 2016 (6), 2020 (4), 2024 (3)
|
17
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
2004 (3), 2008 (4), 2012 (6), 2016 (4)
|
16
|
Эдвин ВАН ДЕР САР
|
Нидерланды
|
1996 (4), 2000 (4), 2004 (5), 2008 (3)
|
16
|
РУЙ ПАТРИСИУ
|
Португалия
|
2012 (5), 2016 (7), 2020 (4)
|
15
|
Юго ЛЬОРИС
|
Франция
|
2012 (4), 2016 (7), 2020 (4)
|
14
|
Икер КАСИЛЬЯС
|
Испания
|
2004 (3), 2008 (5), 2012 (6)
|
14
|
Петр ЧЕХ
|
Чехия
|
2004 (4), 2008 (3), 2012 (4), 2016 (3)
|
13
|
Петр ШМЕЙХЕЛЬ
|
Дания
|
1988 (2), 1992 (5), 1996 (3), 2000 (3)
|
13
|
Андреас ИСАКССОН
|
Швеция
|
2004 (4), 2008 (3), 2012 (3), 2016 (3)
Вратари, проведшие наибольшее количество минут на Евро
|
Минуты
|
Вратарь
|
Сборная
|
ЧЕ (минуты)
|
1650’
|
Мануэль НОЙЕР
|
Германия
|
2012 (450’), 2016 (570’), 2020 (360’), 2024 (270’)
|
1620’
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
2004 (300’), 2008 (360’), 2012 (570’), 2016 (390’)
|
1560’
|
РУЙ ПАТРИСИУ
|
Португалия
|
2012 (480’), 2016 (720’), 2020 (360’)
|
1532’
|
Эдвин ВАН ДЕР САР
|
Нидерланды
|
1996 (390’), 2000 (362’), 2004 (480’), 2008 (300’)
|
1410’
|
Юго ЛЬОРИС
|
Франция
|
2012 (360’), 2016 (660’), 2020 (390’)
|
1320’
|
Икер КАСИЛЬЯС
|
Испания
|
2004 (270’), 2008 (480’), 2012 (570’)
|
1275’
|
Петр ЧЕХ
|
Чехия
|
2004 (375’), 2008 (270’), 2012 (360’), 2016 (270’)
|
1200’
|
Петер ШМЕЙХЕЛЬ
|
Дания
|
1988 (180’), 1992 (480’), 1996 (270’), 2000 (270’)
|
1200’
|
Андреас ИСАКССОН
|
Швеция
|
2004 (390’), 2008 (270’), 2012 (270’), 2016 (270’)
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