Нойер побил два рекорда Буффона

38-летний голкипер сборной Германии Мануэль Нойер побил два рекорда финальных турниров чемпионатов Европы среди вратарей, принадлежавшие итальянцу Джанлуиджи Буффону. Он провел 18-й поединок на Euro, отыграв при этом в воротах в общей сложности 1650 минут.

В историческом списке гвардейцев ЧЕ Нойер уступает по числу проведенных матчей только португальскому трио – Криштиану Роналду, Пепе, Жоау Моутинью, а по числу сыгранных минут – тем же Роналду и Пепе, а также итальянцу Леонардо Бонуччи.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари, проведшие наибольшее количество матчей на Euro

Матчи Вратарь Сборная ЧЕ (матчи) 18 Мануэль НОЙЕР Германия 2012 (5), 2016 (6), 2020 (4), 2024 (3) 17 Джанлуиджи БУФФОН Италия 2004 (3), 2008 (4), 2012 (6), 2016 (4) 16 Эдвин ВАН ДЕР САР Нидерланды 1996 (4), 2000 (4), 2004 (5), 2008 (3) 16 РУЙ ПАТРИСИУ Португалия 2012 (5), 2016 (7), 2020 (4) 15 Юго ЛЬОРИС Франция 2012 (4), 2016 (7), 2020 (4) 14 Икер КАСИЛЬЯС Испания 2004 (3), 2008 (5), 2012 (6) 14 Петр ЧЕХ Чехия 2004 (4), 2008 (3), 2012 (4), 2016 (3) 13 Петр ШМЕЙХЕЛЬ Дания 1988 (2), 1992 (5), 1996 (3), 2000 (3) 13 Андреас ИСАКССОН Швеция 2004 (4), 2008 (3), 2012 (3), 2016 (3)

Вратари, проведшие наибольшее количество минут на Евро