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  4. Кучер рассказал, нужно ли увольнять Реброва после провала Украины на Евро
Чемпионат Европы
11 июля 2024, 11:38 |
349
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Кучер рассказал, нужно ли увольнять Реброва после провала Украины на Евро

Бывший главный тренер «Днепра-1» не считает Сергея виновным в неудаче «сине-желтых»

11 июля 2024, 11:38 |
349
0
Кучер рассказал, нужно ли увольнять Реброва после провала Украины на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Бывший главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер рассказал, нужно ли увольнять Сергея Реброва после провального выступления национальной сборной Украины на Евро-2024:

«Конечно, нет! Реброву нужно работать дальше. Поначалу у нашей команды вообще была патовая ситуация, но Сергей Станиславович вывел ее на Евро. Да, на европейском первенстве произошла такая ситуация с Румынией, но я не считаю, что это ошибка Реброва, скорее - недооценка соперника со стороны футболистов».

Ранее УАФ объявила, что Сергей Ребров останется главным тренером сборной Украины.

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Сергей Ребров Александр Кучер сборная Украины по футболу Евро-2024
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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