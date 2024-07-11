Кучер рассказал, нужно ли увольнять Реброва после провала Украины на Евро

Бывший главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер рассказал, нужно ли увольнять Сергея Реброва после провального выступления национальной сборной Украины на Евро-2024:

«Конечно, нет! Реброву нужно работать дальше. Поначалу у нашей команды вообще была патовая ситуация, но Сергей Станиславович вывел ее на Евро. Да, на европейском первенстве произошла такая ситуация с Румынией, но я не считаю, что это ошибка Реброва, скорее - недооценка соперника со стороны футболистов».

Ранее УАФ объявила, что Сергей Ребров останется главным тренером сборной Украины.