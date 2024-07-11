Кучер рассказал, нужно ли увольнять Реброва после провала Украины на Евро
Бывший главный тренер «Днепра-1» не считает Сергея виновным в неудаче «сине-желтых»
Бывший главный тренер «Днепра-1» Александр Кучер рассказал, нужно ли увольнять Сергея Реброва после провального выступления национальной сборной Украины на Евро-2024:
«Конечно, нет! Реброву нужно работать дальше. Поначалу у нашей команды вообще была патовая ситуация, но Сергей Станиславович вывел ее на Евро. Да, на европейском первенстве произошла такая ситуация с Румынией, но я не считаю, что это ошибка Реброва, скорее - недооценка соперника со стороны футболистов».
Ранее УАФ объявила, что Сергей Ребров останется главным тренером сборной Украины.
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