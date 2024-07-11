Защитник Нидерландов Дюмфрис оценил пенальти в матче с Англией

Защитник сборной Нидерландов Дензел Дюмфрис поделился мнением о ситуации в матче 1/2 финала чемпионата Европы с командой Англии (1:2), когда арбитр Феликс Цвайер назначил 11-метровый в ворота его сборной за якобы фол против Гарри Кейна.

«Мяч упал между нами. Я хотел заблокировать удар, поэтому просто попал в него (Кейна. — прим.). Это действительно позор, я не делал этого специально», – заявил Думфрис.

Ранее, напомним, сообщалось, что в Испании обвинили немецкого арбитра в выходе Англии в финал Евро-2024.