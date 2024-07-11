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Украина. Премьер лига
11 июля 2024, 08:54 | Обновлено 11 июля 2024, 08:59
2329
2

Ярославский объявлен в розыск на россии

Собственник нового «Металлиста» интересен стране-оккупанту

11 июля 2024, 08:54 | Обновлено 11 июля 2024, 08:59
2329
2
Ярославский объявлен в розыск на россии
Twitter. Александр Ярославский

РоссСМИ, ссылаясь на данные министерства внутренних дел своей страны, уведомили о том, что владелец нового харьковского «Металлиста» Александр Ярославский объявлен в розыск.

Сообщается, что 64-летний бизнесмен разыскивается по уголовной статье. По какой именно статье ведется розыск Ярославского, не уточняется.

Как известно, Александр Ярославский за несколько дней до начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину покинул страну, улетев в Лондон. Позднее стало известно, что, согласно британским реестрам, он имеет гражданство Великобритании.

Ранее сообщалось, что в Харькове зарисовали мурал с Ярославским.

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российско-украинская война Александр Ярославский
Юрій Остроумов Источник: Telegram
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Crimea
А Україна не оголосила його в розшук?
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