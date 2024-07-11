Ярославский объявлен в розыск на россии

РоссСМИ, ссылаясь на данные министерства внутренних дел своей страны, уведомили о том, что владелец нового харьковского «Металлиста» Александр Ярославский объявлен в розыск.

Сообщается, что 64-летний бизнесмен разыскивается по уголовной статье. По какой именно статье ведется розыск Ярославского, не уточняется.

Как известно, Александр Ярославский за несколько дней до начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину покинул страну, улетев в Лондон. Позднее стало известно, что, согласно британским реестрам, он имеет гражданство Великобритании.

Ранее сообщалось, что в Харькове зарисовали мурал с Ярославским.