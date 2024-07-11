Ярославский объявлен в розыск на россии
Собственник нового «Металлиста» интересен стране-оккупанту
РоссСМИ, ссылаясь на данные министерства внутренних дел своей страны, уведомили о том, что владелец нового харьковского «Металлиста» Александр Ярославский объявлен в розыск.
Сообщается, что 64-летний бизнесмен разыскивается по уголовной статье. По какой именно статье ведется розыск Ярославского, не уточняется.
Как известно, Александр Ярославский за несколько дней до начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину покинул страну, улетев в Лондон. Позднее стало известно, что, согласно британским реестрам, он имеет гражданство Великобритании.
Ранее сообщалось, что в Харькове зарисовали мурал с Ярославским.
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