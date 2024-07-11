Кто выиграет титул? Букмекеры назвали фаворита финального матча Евро-2024
14 июля сборные Испании и Англии сойдутся в решающем поединке чемпионата Европы
14 июля состоится финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.
Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине, Германия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Букмекерские конторы выставили котировки на решающий поединок чемпионата Европы. Фаворитом является национальная команда Испании, на титул которой можно поставить с коэффициентом 1.649, а на победу в основное время – 2.51.
Ничья по итогам 90 минут расценивается в 2.85. Трофей англичан котируется по 2.28, а успех по итогам основного времени – по 3.44.
Коэффициент на «обе забьют – да» составляет 2.07.
Основные котировки на финал Евро-2024 Испания – Англия:
- Победа Испании (основное время) – 2.51
- Победа Англии (основное время) – 3.44
- Ничья – 2.85
- Титул Испании – 1.649
- Титул Англии – 2.28
- Обе забьют – 3.44
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