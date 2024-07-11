Кто выиграет титул? Букмекеры назвали фаворита финального матча Евро-2024

14 июля состоится финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине, Германия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили котировки на решающий поединок чемпионата Европы. Фаворитом является национальная команда Испании, на титул которой можно поставить с коэффициентом 1.649, а на победу в основное время – 2.51.

Ничья по итогам 90 минут расценивается в 2.85. Трофей англичан котируется по 2.28, а успех по итогам основного времени – по 3.44.

Коэффициент на «обе забьют – да» составляет 2.07.

Основные котировки на финал Евро-2024 Испания – Англия: