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  4. Кто выиграет титул? Букмекеры назвали фаворита финального матча Евро-2024
Чемпионат Европы
11 июля 2024, 03:51 |
104
0

Кто выиграет титул? Букмекеры назвали фаворита финального матча Евро-2024

14 июля сборные Испании и Англии сойдутся в решающем поединке чемпионата Европы

11 июля 2024, 03:51 |
104
0
Кто выиграет титул? Букмекеры назвали фаворита финального матча Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

14 июля состоится финальный матч Евро-2024 между сборными Испании и Англии.

Поединок пройдет на Олимпийском стадионе в Берлине, Германия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Букмекерские конторы выставили котировки на решающий поединок чемпионата Европы. Фаворитом является национальная команда Испании, на титул которой можно поставить с коэффициентом 1.649, а на победу в основное время – 2.51.

Ничья по итогам 90 минут расценивается в 2.85. Трофей англичан котируется по 2.28, а успех по итогам основного времени – по 3.44.

Коэффициент на «обе забьют – да» составляет 2.07.

Основные котировки на финал Евро-2024 Испания – Англия:

  • Победа Испании (основное время) – 2.51
  • Победа Англии (основное время) – 3.44
  • Ничья – 2.85
  • Титул Испании – 1.649
  • Титул Англии – 2.28
  • Обе забьют – 3.44

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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