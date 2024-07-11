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Ботев
11.07.2024 21:00 - : -
Марибор
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Лига Европы
11 июля 2024, 03:17 |
29
0

Ботев Пловдив – Марибор. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный поединок

11 июля 2024, 03:17 |
29
0
Ботев Пловдив – Марибор. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

11 июля на «Христо Ботев» пройдет первый матч 1/8 финала квалификации Лиги Европы, в котором «Ботев» встретится с «Марибором». Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Ботев

Команда по праву считается одной из старейших в Болгарии. Но не особенно успешной - за все время было только пара чемпионских титулов. Ну, а сейчас там безоговорочно доминирует Лудогорец. И, например, в прошлом розыгрыше канарейки пришли там к финалу только на девятой позиции, то есть в нижней части турнирной таблицы. Впрочем, они многое компенсировали тем, что ухитрились выиграть кубок страны - в четвертый раз в истории (в предыдущий раз - в 2017-м году). Заодно именно это позволило болгарам вернуться на евроарену. В прошлый раз туда пробивались в 2022-м году, но практически ничего не получилось: первый же соперник по квалификации Лиги конференций, АПОЭЛ, оказался сильнее: 0:0 в Плодвиве, 0:2 на Кипре закончили очень быстро выступления желто-черных.

Ставки на матч Ботев – Марибор

Марибор

Клуб остается флагманом словенского футбола, который когда-то не без успехов представлял в турнирах единой Югославии. Во времена независимости фиолетовые успели выиграть чемпионство 16 раз. Впрочем, о безоговорочном доминировании речи не идет, это не местный аналог Црвены Звезды или загребского Динамо. Оформив крайнее золото в 2022-м, вот уже дважды фаворит остается без титула. Правда, в позапрошлом сезоне он при этом выиграл кубок, а весной стал вторым. Это снова отправляет команду в еврокубки. Прошлым летом, в Лиге конференций, она прошла не без проблем Биркиркару и Дифферданж, но потом капитулировала перед Фенербахче, пропустив по три гола в каждом из таймов.

Статистика личных встреч

Хотя команды представляют соседние страны, они до этого ни разу не пересекались даже в товарищеском формате.

Прогноз

GGBET больше верит, по крайней мере в разрезе игры в Плодвива, в болгар. Но гости явно на порядке более опытны, так что лучше ставить на то, что словенцы как минимум не проиграют (коэффициент - 1,61).

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Ботев Пловдив Марибор Лига Европы прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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