Перес хочет больше звезд! Реал может купить одного из лучших игроков Евро

26-летний хавбек «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо может летом сменить клуб.

По информации Fichajes, игроком активно начал интересоваться «Реал». Руководство «галактикос» впечатлила игра Ольмо на Евро-2024. Трансферная стоимость игрока составляет 60 миллионов евро, что является вполне приемлемой суммой для «сливочных». Ожидается, что Ольмо должен заменить Тони Крооса, который завершил карьеру.

Ольмо показывает звездный футбол со сборной Испании на Евро-2024, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Ранее Дани Ольмо прокомментировал выход сборной Испании в финал Евро-2024.