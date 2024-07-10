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Испания
10 июля 2024, 23:48 | Обновлено 10 июля 2024, 23:57
2015
0

Перес хочет больше звезд! Реал может купить одного из лучших игроков Евро

Дани Ольмо может стать игроком «королевского клуба»

10 июля 2024, 23:48 | Обновлено 10 июля 2024, 23:57
2015
0
Перес хочет больше звезд! Реал может купить одного из лучших игроков Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

26-летний хавбек «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо может летом сменить клуб.

По информации Fichajes, игроком активно начал интересоваться «Реал». Руководство «галактикос» впечатлила игра Ольмо на Евро-2024. Трансферная стоимость игрока составляет 60 миллионов евро, что является вполне приемлемой суммой для «сливочных». Ожидается, что Ольмо должен заменить Тони Крооса, который завершил карьеру.

Ольмо показывает звездный футбол со сборной Испании на Евро-2024, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Ранее Дани Ольмо прокомментировал выход сборной Испании в финал Евро-2024.

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Дмитро Олійник Источник: Fichajes.net
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