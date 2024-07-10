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  4. ОЛЬМО: «Теперь мы близки к титулу, в одном шаге. Не важно, с кем сыграем»
Чемпионат Европы
10 июля 2024, 03:31 | Обновлено 10 июля 2024, 03:56
78
0

ОЛЬМО: «Теперь мы близки к титулу, в одном шаге. Не важно, с кем сыграем»

Полузащитник сборной Испании прокомментировал игру с Францией

10 июля 2024, 03:31 | Обновлено 10 июля 2024, 03:56
78
0
ОЛЬМО: «Теперь мы близки к титулу, в одном шаге. Не важно, с кем сыграем»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дани Ольмо

Вечером 9 июля в немецком Мюнхене прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал игру так:

«Теперь мы действительно близки [к титулу]. В одном шаге. У нас невероятная команда, но мы много работали, чтобы добиться всего этого.

И мы полностью заслужили место в финале. Мне абсолютно не важно, с кем мы сыграем – с Англией или Нидерландами».

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сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Евро-2024 Испания - Франция Дани Ольмо
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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