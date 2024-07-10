ОЛЬМО: «Теперь мы близки к титулу, в одном шаге. Не важно, с кем сыграем»

Вечером 9 июля в немецком Мюнхене прошел матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Испании и Франции (2:1).

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Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо прокомментировал игру так:

«Теперь мы действительно близки [к титулу]. В одном шаге. У нас невероятная команда, но мы много работали, чтобы добиться всего этого.

И мы полностью заслужили место в финале. Мне абсолютно не важно, с кем мы сыграем – с Англией или Нидерландами».