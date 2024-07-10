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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Пенальти? Это абсолютный позор!»
Чемпионат Европы
10 июля 2024, 23:17 | Обновлено 10 июля 2024, 23:23
863
0

Гари НЕВИЛЛ: «Пенальти? Это абсолютный позор!»

Экс-защитник сборной Англии раскритиковал решение судьи в матче 1/2 финала Евро

10 июля 2024, 23:17 | Обновлено 10 июля 2024, 23:23
863
0
Гари НЕВИЛЛ: «Пенальти? Это абсолютный позор!»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

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На 18-й минуте Гарри Кейн сделал счет 1:1 после того, как реализовал пенальти.

Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал решение рефери назначить пенальти после фола Дензела Дюмфриса на Кейне.

«Пенальти? Как бывший защитник, я могу сказать одно – это абсолютный позор!», – сказал Невилл.

Видео гола Гарри Кейна

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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