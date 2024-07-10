Чемпионат Европы10 июля 2024, 23:17 | Обновлено 10 июля 2024, 23:23
863
0
Гари НЕВИЛЛ: «Пенальти? Это абсолютный позор!»
Экс-защитник сборной Англии раскритиковал решение судьи в матче 1/2 финала Евро
10 июля 2024, 23:17 | Обновлено 10 июля 2024, 23:23
863
0
10 июля в 22:00 в немецком Дортмунде проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 18-й минуте Гарри Кейн сделал счет 1:1 после того, как реализовал пенальти.
Бывший защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал решение рефери назначить пенальти после фола Дензела Дюмфриса на Кейне.
«Пенальти? Как бывший защитник, я могу сказать одно – это абсолютный позор!», – сказал Невилл.
Видео гола Гарри Кейна
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 10 июля 2024, 16:48 6
В борьбе за трофей украинок не осталось
Футбол | 10 июля 2024, 00:59 1
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Евро-2024
Футбол | 10.07.2024, 06:53
Футбол | 10.07.2024, 18:44
Футбол | 10.07.2024, 21:37
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10.07.2024, 11:40 1
09.07.2024, 16:50 26
09.07.2024, 23:57 123
08.07.2024, 17:23 4
08.07.2024, 18:01 2
10.07.2024, 13:40 18
08.07.2024, 17:06 29