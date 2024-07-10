Англия10 июля 2024, 22:52 | Обновлено 10 июля 2024, 23:32
1447
2
Джейми КАРРАГЕР: «Ни разу не пенальти»
Экс-защитник сборной Англии коротко прокомментировал решение судьи в матче 1/2 финала Евро
10 июля 2024, 22:52 | Обновлено 10 июля 2024, 23:32
1447
2
10 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.
На 18-й минуте Гарри Кейн сделал счет 1:1 после того, как реализовал пенальти.
Судья принял странное решение, назначив 11-метровый после якобы фола Дензела Дюмфриса на Кейне.
Легендарный экс-защитник сборной Англии Джейми Каррагер коротко прокомментировал такое решение арбитра:
«Ни разу не пенальти», – написал Каррагер в Twitter.
Never a penalty 😂😂— Jamie Carragher (@Carra23) July 10, 2024
Видео гола Гарри Кейна
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Комментарии 2
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Лугандонам не зрозуміти, як це визнати що поставили "лівий" пенальті на користь твоєї команди.
Було порушення правил. Небезпечна накладка. В любому місці поля був би штрафний. В карному майданчику -пенальті.
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