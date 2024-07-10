Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джейми КАРРАГЕР: «Ни разу не пенальти»
Англия
10 июля 2024, 22:52 | Обновлено 10 июля 2024, 23:32
1447
2

Джейми КАРРАГЕР: «Ни разу не пенальти»

Экс-защитник сборной Англии коротко прокомментировал решение судьи в матче 1/2 финала Евро

10 июля 2024, 22:52 | Обновлено 10 июля 2024, 23:32
1447
2
Джейми КАРРАГЕР: «Ни разу не пенальти»
Getty Images/Global Images Ukraine

10 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

На 18-й минуте Гарри Кейн сделал счет 1:1 после того, как реализовал пенальти.

Судья принял странное решение, назначив 11-метровый после якобы фола Дензела Дюмфриса на Кейне.

Легендарный экс-защитник сборной Англии Джейми Каррагер коротко прокомментировал такое решение арбитра:

«Ни разу не пенальти», – написал Каррагер в Twitter.

Видео гола Гарри Кейна

По теме:
Гари НЕВИЛЛ: «Пенальти? Это абсолютный позор!»
Невероятное достижение. Кейн стал лучшим бомбардиром плей-офф Евро
Нидерланды – Англия. Полуфинал Евро-2024. Видео голов и обзор (обновляется)
Джейми Каррагер Дензел Дюмфрис пенальти Гарри Кейн Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Нидерландов по футболу Нидерланды - Англия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик рассказал, сможет ли Дюбуа достичь уровня Джошуа
Бокс | 10 июля 2024, 01:48 0
Усик рассказал, сможет ли Дюбуа достичь уровня Джошуа
Усик рассказал, сможет ли Дюбуа достичь уровня Джошуа

Александра считает, что Даниэлю еще далеко до уровня ЭйДжея

Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Теннис | 10 июля 2024, 16:48 6
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне
Дальше без Свитолиной. Известны все участницы 1/2 финала на Уимблдоне

В борьбе за трофей украинок не осталось

Кривбасс устроил голевую перестрелку с чемпионом Швейцарии Янг Бойз
Футбол | 10.07.2024, 21:48
Кривбасс устроил голевую перестрелку с чемпионом Швейцарии Янг Бойз
Кривбасс устроил голевую перестрелку с чемпионом Швейцарии Янг Бойз
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
Футбол | 10.07.2024, 11:40
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
«Мог и больше, если бы...» Милевский сделал пожертвование больнице Охматдет
Нидерланды – Англия. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Футбол | 10.07.2024, 20:05
Нидерланды – Англия. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Нидерланды – Англия. Прогноз и анонс на матч полуфинала Евро-2024
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AndiM
Лугандонам не зрозуміти, як це визнати що поставили "лівий" пенальті на користь твоєї команди.
Ответить
+1
GloryUkraine
Було порушення правил. Небезпечна накладка. В любому місці поля був би штрафний. В карному майданчику -пенальті.
Ответить
-3
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
Свитолина разгромила китаянку на пути в 1/4 финала Уимблдона
08.07.2024, 17:06 29
Теннис
СК Днепр минус один
СК Днепр минус один
09.07.2024, 15:29 103
Футбол
Али Башир рассказал, стоило ли останавливать бой Кличко против Джошуа
Али Башир рассказал, стоило ли останавливать бой Кличко против Джошуа
09.07.2024, 12:21 1
Бокс
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
Стала известна первая полуфиналистка Уимблдона в женском одиночном разряде
09.07.2024, 17:15 6
Теннис
ВИДЕО. Свитолина не сдержала слез после матча 1/8 финала на Уимблдоне
ВИДЕО. Свитолина не сдержала слез после матча 1/8 финала на Уимблдоне
08.07.2024, 17:23 4
Теннис
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
Таблица коэффициентов УЕФА. Украина начинает евросезон с 19-й позиции
09.07.2024, 16:50 26
Футбол
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Евро-2024 Испания – Франция
09.07.2024, 06:01
Футбол
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
Маркевич назвал победителя полуфинала Евро-2024 Испания – Франция
08.07.2024, 18:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем