Джейми КАРРАГЕР: «Ни разу не пенальти»

10 июля проходит матч 1/2 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии.

На 18-й минуте Гарри Кейн сделал счет 1:1 после того, как реализовал пенальти.

Судья принял странное решение, назначив 11-метровый после якобы фола Дензела Дюмфриса на Кейне.

Легендарный экс-защитник сборной Англии Джейми Каррагер коротко прокомментировал такое решение арбитра:

«Ни разу не пенальти», – написал Каррагер в Twitter.

Never a penalty 😂😂 — Jamie Carragher (@Carra23) July 10, 2024

Видео гола Гарри Кейна