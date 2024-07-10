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  4. «Кто его купит?» Чемпион мира раскритиковал украинскую звезду после Евро
Англия
10 июля 2024, 21:15 |
2214
9

«Кто его купит?» Чемпион мира раскритиковал украинскую звезду после Евро

Франк Лебеф высказался о Мудрике

10 июля 2024, 21:15 |
2214
9
«Кто его купит?» Чемпион мира раскритиковал украинскую звезду после Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Экс-футболист сборной Франции и «Челси» Франк Лебеф раскритиковал вингера «синих» и украинской сборной Михаила Мудрика.

«Мудрик – безнадежный футболист. В нем нет никакой ценности... «Челси» не сможет заработать на нем денег. Кто его захочет купить? Я за него бы и одного миллиона не дал, ведь зачем тратить средства на игрока, от которого ноль продуктивности? Да, возможно ему трудно из-за ситуации в Украине, но он здесь уже 18 месяцев и можно сказать, что Мудрик – неудачный трансфер, его надо заменить.

Меня в свое время купили за 2 миллиона фунтов, а Мудрика – 70 млн, это просто безумие», – сказал Лебеф.

В прошлом сезоне Мудрик забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мудрик успел удивить на тренировке «Челси».

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Франк Лебеф чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитро Олійник Источник: Daily Mail
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Комментарии 9
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Harun Bakircioğlu
Лебеф на позиции защитника забил голов в Челси в четыре раза больше, чем Мудрик. Он знает, о чем говорит.
Ответить
+3
Alex Suz
Мудрик никакой
Ответить
0
Mamay
Хай би в своє корито заглянув. Їхній мбапе то саме награв на євро шо Мудрик
Ответить
0
Southeast*
Вернётся в Шахтёр.
Ответить
0
Обсервер Влад
Головне, що вирвався з цього кривавого дурдому в цивілізований світ. Все інше не важливо.
Ответить
-1
KirTheKing
Мишаня стоит 500 млн. долл. это минимум !! тебе этого не понять, невдаха франк лебеф ты..
Ответить
-1
Saar
Ага, у нас є ще одне таке: Лунін 🤣🤣
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-7
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