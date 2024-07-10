«Кто его купит?» Чемпион мира раскритиковал украинскую звезду после Евро

Экс-футболист сборной Франции и «Челси» Франк Лебеф раскритиковал вингера «синих» и украинской сборной Михаила Мудрика.

«Мудрик – безнадежный футболист. В нем нет никакой ценности... «Челси» не сможет заработать на нем денег. Кто его захочет купить? Я за него бы и одного миллиона не дал, ведь зачем тратить средства на игрока, от которого ноль продуктивности? Да, возможно ему трудно из-за ситуации в Украине, но он здесь уже 18 месяцев и можно сказать, что Мудрик – неудачный трансфер, его надо заменить.

Меня в свое время купили за 2 миллиона фунтов, а Мудрика – 70 млн, это просто безумие», – сказал Лебеф.

В прошлом сезоне Мудрик забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Мудрик успел удивить на тренировке «Челси».