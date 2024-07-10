Стало известно, сколько заработали Свитолина и другие украинки за Уимблдон

10 июля все украинские теннисистки окончательно завершили выступления на Уимблдоне-2024.

Элина Свитолина добралась до четвертьфинала одиночного разряда, где проиграла Елене Рыбакиной. За свои выступления на травяном мейджоре украинка заработала 375,000 фунтов стерлингов.

Еще две представительницы Украины Марта Костюк и Даяна Ястремская вылетели из соревнований в 1/16 финала. Их призовые составили 143,000 фунтов стерлингов.

Дарья Снигур и Юлия Стародубцева из квалификации сумели добраться до 2-го раунда и заработать £93,000.

Три украинки Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Катерина Байндл провели всего один матч на Уимблдоне. Они получили £60,000.

Что касается парного разряда, то сестры Киченок Людмила и Надежда, которые в паре играли с Аленой Остапенко и Тимеей Бабош соответственно, добрались до 1/4 финала и заработали по £42,000.

Костюк также выступила в паре, где с Еленой-Габриэлой Русе вылетела в 3-м раунде. Ее чек составил £21,000.

Калинина и Ястремская заявились в парный разряд в одном тандеме и проиграли дуэту Джессика Пегула / Коко Гофф уже в 1-м круге. За 1 поединок они получили по £7,875.

В миксте Украину представили Людмила Киченок (партнер – Мате Павич), Надежда Киченок (партнер – Сандер Жилле) и Даяна Ястремская (партнер – Макс Перселл). Единственной, кто сумела выиграть хотя бы 1 матч, стала Людмила, которая заработала £4,250. Надежда и Даяна проиграли уже на старте турнира, получив чек в £2,125.

В квалификации мужской сетки выступили два украинца: Илья Марченко и Виталий Сачко. Оба проиграли в 1-м раунде отбора, заработав 15,000 фунтов стерлингов.