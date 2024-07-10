МОРАТА: «Просто дайте ему желтую карточку»

Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал о своём состоянии.



После матча против Франции один из болельщиков выбежал на поле. Охранник, который хотел его поймать, поскользнулся и в момент падения снёс нападающего, после чего игрок стал хромать.



Сразу после инцидента Мората сказал: «Не знаю, смогу ли сыграть в финале. Мне больно ходить».



Однако с утра ситуация прояснилась. Игрок в шутливой форме «наругал» охранника: «Просто дайте желтую карточку стюарду, и все».



По сообщениям Marca, нападающий чувствует себя лучше и, вероятнее всего, будет готов к финальной игре.



Вечером 9 июля Испания обыграла Францию со счётом 2:1 и вышла в финал Евро-2024, где сыграет с победителем матча Нидерланды – Англия. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

🚨🇪🇸 BREAKING: One of the security guards at the stadium seems to have injured Álvaro Moratapic.twitter.com/iyJYIShbOB — Football Archive (@FootballArch_) July 9, 2024