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Чемпионат Европы
10 июля 2024, 19:54 | Обновлено 10 июля 2024, 19:58
714
0

МОРАТА: «Просто дайте ему желтую карточку»

Игрок сборной Испании рассказал о своём состоянии после столкновения с охранником

10 июля 2024, 19:54 | Обновлено 10 июля 2024, 19:58
714
0
МОРАТА: «Просто дайте ему желтую карточку»
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Нападающий сборной Испании Альваро Мората рассказал о своём состоянии.

После матча против Франции один из болельщиков выбежал на поле. Охранник, который хотел его поймать, поскользнулся и в момент падения снёс нападающего, после чего игрок стал хромать.

Сразу после инцидента Мората сказал: «Не знаю, смогу ли сыграть в финале. Мне больно ходить».

Однако с утра ситуация прояснилась. Игрок в шутливой форме «наругал» охранника: «Просто дайте желтую карточку стюарду, и все».

По сообщениям Marca, нападающий чувствует себя лучше и, вероятнее всего, будет готов к финальной игре.

Вечером 9 июля Испания обыграла Францию со счётом 2:1 и вышла в финал Евро-2024, где сыграет с победителем матча Нидерланды – Англия. Финальная встреча пройдёт 14 июля в Берлине.

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Алексей Тиньков Источник: Marca
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