Киченок и Остапенко не смогли выйти в парный полуфинал на Уимблдоне

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на Уимблдоне в женском парном разряде.

В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии проиграли четвертому сеяному дуэту ​Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).

Уимблдон. 1/4 финала парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд – 1:6, 3:6

Синякова и Таунсенд в полуфинале сразятся в первым сеяным тандемом Се Шувэй / Элизе Мертенс.

Отметим, что Людмила Киченок и Мате Павич снялись с микста.