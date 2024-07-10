Уимблдон10 июля 2024, 19:43 |
667
7
Киченок и Остапенко не смогли выйти в парный полуфинал на Уимблдоне
Людмила и Алена проиграли четвертому сеяному дуэту
10 июля 2024, 19:43 |
667
7
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления на Уимблдоне в женском парном разряде.
В матче 1/4 финала украинка и Алена Остапенко из Латвии проиграли четвертому сеяному дуэту Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США).
Уимблдон. 1/4 финала парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Катерина Синякова / Тейлор Таунсенд – 1:6, 3:6
Синякова и Таунсенд в полуфинале сразятся в первым сеяным тандемом Се Шувэй / Элизе Мертенс.
Отметим, что Людмила Киченок и Мате Павич снялись с микста.
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Комментарии 7
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Все, вімблдон для нас закінчено...
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Люда за таку гру мала б по сраці нормально отримати) Як взагалі можна програти парі, в якій грає "спортсменка", у якої пузо більше за моє?))
Сегодня везде одни поражения ,в баскетболе ,гандболе и в теннисе одна Завацкая выиграла и то на очередной водокачке
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