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  4. Юрий ГУРА: «Трансферы украинцев в Шериф? Разве если Тису будут переплывать»
Украина. Премьер лига
10 июля 2024, 20:03 |
305
0

Юрий ГУРА: «Трансферы украинцев в Шериф? Разве если Тису будут переплывать»

Украинский тренер высказался о трансферах украинских игроков в молдавский гранд

10 июля 2024, 20:03 |
305
0
Юрий ГУРА: «Трансферы украинцев в Шериф? Разве если Тису будут переплывать»
Instagram. Юрий Гура

Украинский главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Гура поделился мыслями относительно трансферов украинских футболистов в молдавский клуб:

– Вы знаете, какое в Украине положение. Уехать сейчас футболистам с украинским паспортом очень трудно. Те, кто смогли это сделать, играют в Испании, Англии. А нашим людям тяжело выехать.

Не было даже никаких переговоров, ведь какой смысл, если человек не сможет приехать? Зачем вести переговоры? В любом случае должны быть документы, чтобы он выехал. Если у нас в чемпионате Украины клубы не могут обеспечить бронирование от мобилизации. Все упирается в документы. Если бы границы были открыты, то можно было бы рассматривать игроков из Украины.

– Шериф в вопросах выезда не помогает?

– Здесь же не Шериф, а правительство Украины ... Вы же понимаете, что мобилизация и уехать трудно. Если через Тису переплыть на матрасе только (смеется).

Ранее Гура рассказал, как уехал в Молдову, чтобы возглавить «Шериф».

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Юрий Гура трансферы УПЛ Шериф Тирасполь чемпионат Молдовы по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига мобилизация
Дмитро Олійник Источник: Украинский футбол
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