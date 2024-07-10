Юрий ГУРА: «Трансферы украинцев в Шериф? Разве если Тису будут переплывать»
Украинский тренер высказался о трансферах украинских игроков в молдавский гранд
Украинский главный тренер тираспольского «Шерифа» Юрий Гура поделился мыслями относительно трансферов украинских футболистов в молдавский клуб:
– Вы знаете, какое в Украине положение. Уехать сейчас футболистам с украинским паспортом очень трудно. Те, кто смогли это сделать, играют в Испании, Англии. А нашим людям тяжело выехать.
Не было даже никаких переговоров, ведь какой смысл, если человек не сможет приехать? Зачем вести переговоры? В любом случае должны быть документы, чтобы он выехал. Если у нас в чемпионате Украины клубы не могут обеспечить бронирование от мобилизации. Все упирается в документы. Если бы границы были открыты, то можно было бы рассматривать игроков из Украины.
– Шериф в вопросах выезда не помогает?
– Здесь же не Шериф, а правительство Украины ... Вы же понимаете, что мобилизация и уехать трудно. Если через Тису переплыть на матрасе только (смеется).
Ранее Гура рассказал, как уехал в Молдову, чтобы возглавить «Шериф».
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