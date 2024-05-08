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  4. Гура рассказал, как выехал в Молдову, чтобы возглавить Шериф
Украина. Премьер лига
08 мая 2024, 09:51 | Обновлено 08 мая 2024, 09:52
1264
1

Гура рассказал, как выехал в Молдову, чтобы возглавить Шериф

47-летний украинский тренер был комиссован задолго до 2022 года

08 мая 2024, 09:51 | Обновлено 08 мая 2024, 09:52
1264
1
Гура рассказал, как выехал в Молдову, чтобы возглавить Шериф
ФК Шериф. Юрий Гура

47-летний украинский тренер Юрий Гура, который возглавил «Шериф» из Тирасполя, рассказал, как выехал за пределы Украины для того, чтобы возглавить команду из Молдовы.

- Как вы выехали из Украины во время военного положения?
- Я комиссован еще задолго до войны. Мне после футбольной карьеры поставили диагноз – остеоартроз тазобедренного сустава, мне полностью заменили сустав и я не пригоден к военной службе. Поэтому выехал из нашей страны я законно, – сказал Гура.

Последним местом работы Юрия Гуры была «Александрия», которую он покинул в декабре 2022 года. До этого он работал с молодежной командой «Александрии».

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ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Гура – новый тренер Шерифа
Источник: бывший тренер Реала возглавит Вест Хэм
назначение тренера Шериф Тирасполь чемпионат Молдовы по футболу Юрий Гура
Владимир Клепач Источник: Украинский футбол
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Знаю того, кто недавно выехал в Канаду с женой, дочерью и ее парнем, то есть вытащил семью и человека формально к семье не относящейся. Благодаря связям и знакомствам все элементарно, сразу находится остеоартроз тазобедренного сустава.
Этот же вообще в Приднестровье поехал, туда откуда русские фашики нам угрожают открыть второй фронт и шатают всю Молдову. Кстати, там скоро выборы, осенью будет весело.
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