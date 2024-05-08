Гура рассказал, как выехал в Молдову, чтобы возглавить Шериф
47-летний украинский тренер был комиссован задолго до 2022 года
47-летний украинский тренер Юрий Гура, который возглавил «Шериф» из Тирасполя, рассказал, как выехал за пределы Украины для того, чтобы возглавить команду из Молдовы.
- Как вы выехали из Украины во время военного положения?
- Я комиссован еще задолго до войны. Мне после футбольной карьеры поставили диагноз – остеоартроз тазобедренного сустава, мне полностью заменили сустав и я не пригоден к военной службе. Поэтому выехал из нашей страны я законно, – сказал Гура.
Последним местом работы Юрия Гуры была «Александрия», которую он покинул в декабре 2022 года. До этого он работал с молодежной командой «Александрии».
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Этот же вообще в Приднестровье поехал, туда откуда русские фашики нам угрожают открыть второй фронт и шатают всю Молдову. Кстати, там скоро выборы, осенью будет весело.