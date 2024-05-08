Гура рассказал, как выехал в Молдову, чтобы возглавить Шериф

47-летний украинский тренер Юрий Гура, который возглавил «Шериф» из Тирасполя, рассказал, как выехал за пределы Украины для того, чтобы возглавить команду из Молдовы.

- Как вы выехали из Украины во время военного положения?

- Я комиссован еще задолго до войны. Мне после футбольной карьеры поставили диагноз – остеоартроз тазобедренного сустава, мне полностью заменили сустав и я не пригоден к военной службе. Поэтому выехал из нашей страны я законно, – сказал Гура.

Последним местом работы Юрия Гуры была «Александрия», которую он покинул в декабре 2022 года. До этого он работал с молодежной командой «Александрии».